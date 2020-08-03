خلال الشهر الجاري.. المالية تتفتح المقر الجديد لمديرية بورسعيد





أكد مصدر مطلع داخل وزارة المالية في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أنه من المقرر افتتاح مقر المديرية المالية المتطور بمدينة بورسعيد؛ خلال الأيام القادمة فور عودة الدكتور محمد معيط، وزير المالية من عطلته التي حصل عليها لقضاء إجازة عيد الأضحي المبارك خارج البلاد.





اقرأ أيضا:



وقال المصدر إن مقر المديرية المالية ببورسعيد يأتي ضمن توجهات الحكومة لميكنة الخدمات الرقمية الحكومية، موضحا أن المواطنين سيستفيدون بعلميات التطوير بصورة غير مباشرة.





وأوضح أن عمليات التطوير سيكون لها استفادة علي الموظفين من خلال تطوير برامج الأداء، موضحا أن وظيفة المراقب المالي هي احكام الرقابة علي الانفاق العام بالموازنة قبل وبعد عمليات الصرف بالنسبة للجهات الخاضعة للموازنة.





واعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين، عن جاهزية المقر الجديد للمديرية المالية بمدينة بورسعيد؛ للافتتاح بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، موضحة أن التطوير يأتي ضمن خطواتها لتطوير نُظم العمل بشكل كامل، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.



