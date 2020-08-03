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اقتصاد

خلال الشهر الجاري.. المالية تتفتح المقر الجديد لمديرية بورسعيد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:00 م
المديرية المالية
المديرية المالية ببورسعيد من الداخل
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محمد يحيى
علم "صدي البلد" أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ بصدد افتتاح مقر المديرية المالية بمدينة بورسعيد خلال أغسطس الجاري .

أكد مصدر مطلع داخل وزارة المالية في اتصال هاتفي مع "صدي البلد" أنه من المقرر افتتاح مقر المديرية المالية المتطور بمدينة بورسعيد؛ خلال الأيام القادمة فور عودة الدكتور محمد معيط، وزير المالية من عطلته التي حصل عليها لقضاء إجازة عيد الأضحي المبارك خارج البلاد.

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وقال المصدر إن مقر المديرية المالية ببورسعيد يأتي ضمن توجهات الحكومة لميكنة الخدمات الرقمية الحكومية، موضحا أن المواطنين سيستفيدون بعلميات التطوير بصورة غير مباشرة.

وأوضح أن عمليات التطوير سيكون لها استفادة علي الموظفين من خلال تطوير برامج الأداء، موضحا أن وظيفة المراقب المالي هي احكام الرقابة علي الانفاق العام بالموازنة قبل وبعد عمليات الصرف بالنسبة للجهات الخاضعة للموازنة.

واعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين، عن جاهزية المقر الجديد للمديرية المالية بمدينة بورسعيد؛ للافتتاح بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، موضحة أن التطوير يأتي ضمن خطواتها لتطوير نُظم العمل بشكل كامل، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.

ويعد  المقر الجديد يُعد نموذجًا لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمي وفق أحدث الخبرات والممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم الشفافية والحيادية والحوكمة المالية والإدارية، ويتسق مع توجه الدولة نحو التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية».




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