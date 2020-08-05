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رئيس لبنان: مصممون على مواصلة التحقيقات فى انفجار بيروت ومحاسبة المقصرين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:20 م
رئيس وزراء لبنان
رئيس وزراء لبنان
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجا افادت فيه أن رئيس لبنان ميشال عون أعلن أننا مصممون على مواصلة التحقيقات فى انفجار بيروت ومحاسبة المقصرين.

وأكد حسان دياب رئيس وزراء لبنان  خلال اجتماع طارئ لبحث انفجار بيروت ، أن الشعب اللبنانى يعيش مصيبة ولكنهم  يتحصنون بقول الله عز وجل فى كتابه " وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه رجعون" .

وناشد رئيس الوزراء اللبنانى   ، المواطنين بالتوحد للانتصار للشهداء وتضميد  جراح الوطن اللبنانى ، لافتأ إلى أن لبنان  أصابتها  كارثة ولكنه على يقين الثقة بالتعامل معها بمستوى مسئولية الجميع فى كافة المواقع. 

وتوجه حسان دياب، بنداء عاجل لكافة الدول الشقيقة لمساندة لبنان على تضميد جراحهم العميقة.

وقد هزت سلسة من الانفجارات الضخمة، ميناء بيروت أمس، والتي اودت بحياة مالا يقل عن 100 شخص وجرح نحو 4000 اخرين في العاصمة اللبنانية. 
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