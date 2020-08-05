تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.





وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم "الأربعاء"، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتي حاويات والسفينة (SUKRAN.C) التي ترفع علم بنما وذلك لشحن 3150 طن صودا كاوية من الميناء.





وأوضحت أن ميناء غرب غادره 3 سفن حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، بينما استقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادرته 5 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.





وأشارت إلى أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الميناء.