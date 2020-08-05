اتحاد الكرة يكشف موقف التماس كهربا لتخفيف عقوبة الإيقاف بعد أحداث السوبر

كشف المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، موقف اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي، والذي يرغب في تقديم التماس لتخفيف العقوبة التي وقعت ضده بعد أحداث لقاء السوبر أمام الزمالك في الإمارات.





وقال الشوربجي عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "لجنة الاستئناف القرار فيها نهائي ولا يجوز الطعن فيه، ولكن يجوز تقديم التماس لمجلس إدارة اتحاد الكرة لأن اللوائح لا تمنع ذلك".





وأضاف:" أنه حال تقدم الأهلي بتقدم التماس لاتحاد الكرة، وسيتم إحالته إلى لجنة الاستئناف، ولكن في حالة وجود جديد في الالتماس سيتم بحث الأمر، وفي حالة وجود أدلة لتخفيف العقوبة سيتم بحث الأمر، وإصدار القرار النهائي".





وواصل:" لابد أن يكون هناك أشياء جديدة في التماس النادي الاهلي، ومن حق أي نادٍ تقديم الالتماس، لا يوجد ما يمنع أي نادٍ من تقديم التماس لتخفيف عقوبة أي لاعب أو إداري أو مدرب".





وأكمل الشوربجي تصريحاته قائلا: "عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية أعلن موقفه من رفض الالتماس".





وواصل:" الالتماس غير التظلم.. لا يجوز لأي نادٍ تقديم تظلم جديد، وقرار اللجنة نهائي ولا رجوع فيه، ولكن حال وجود أمر لم يكن مطروحًا، يمكن النظر في أمر العقوبات التي تم توقيعها".





وزاد: "الالتماس مثل "طلب عفو"، وعلى سبيل المثال مشكلة المحلة والترسانة قديما بعد شطب لاعبين، وتم تقديم التماس وتخفيف العقوبات من جانب اتحاد الكرة".





وأضاف:" الالتماس لا يقدم للجنة الاستئناف ولكن يقدم إلى اتحاد كرة القدم، وإذا تقدم التماس وكانت هناك أسباب جديدة يتم تحويله إلى اللجنة، وهو ما ذكره عمرو الجنايني بشكل رسمي، لأنه لا يوجد أسباب جديدة".



