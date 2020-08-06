فيديوجراف.. تيسيرات جديدة لحاملي بطاقة التموين بمبادرة ما يغلاش عليك

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تيسيرات جديدة لحاملى البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لـ دعم المستهلك المصرى؛ من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والإسهام الفعَّال فى تلبية احتياجاتهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة.









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وقال الوزير إنه سيتم كل شهر السماح لـ أصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدى غير المستخدم لديهم من الدعم الشهرى ونقاط الخبز ببطاقاتهم فى شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التى تعرضها الشركات والصنَّاع والتجار فى المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى «ما يغلاش عليك» التى تستمر لمدة ثلاثة أشهر، موضحًا أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من هذه المزايا الجديدة اعتبارًا من هذا الشهر.







