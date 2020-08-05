لغير المستفيدين من تكافل وكرامة.. صرف منحة 3 شهور لـ 1121 أسرة بـ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، اليوم، صرف منحة 3 أشهر مقدمة من برنامج الغذاء العالمي لغير المستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة " والبالغ عددهم 1121 أسرة.





يأتي صرف هذه المنح، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، بحد أدنى طفلين لكل أسرة، وذلك تحت إشراف المحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.





قال محافظ كفرالشيخ، إنه في إطار سعي وزارة التضامن الاجتماعي لتخفيف العبء عن المواطنين من آثار جائحة كورونا "كوفيد 19"، تم إرسال أسماء غير المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، عن طريق الوزارة إلى منظمة الغذاء العالمية وسيتم صرف لكل أسرة 400 جنيه لمدة 3 أشهر عن طريق منافذ فوري بالرقم القومي.





وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة بدأت منذ بداية أزمة الفيروس تفعيل مبادرات الخير التي تكفل توفير حياة كريمة للمواطنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الغرفة التجارية تقديم مساعدات للقرى الأكثر احتياجًا، وكذلك العمالة غير المنتظمة المتضررة.



