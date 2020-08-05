لتوفير 1985 فرصة عمل.. تمويل مشروعات شبابية في كفر الشيخ بقيمة 68 مليون جنيه

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تمويل مشروعات الشباب بـ 68 مليون جنيه لتوفير1985 فرصة عمل خلال برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر 2019م حتى 30 يونيو2020.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 586 مشروعًا بقيمة 68 مليونا و 889 ألفًا و241 جنيها بعدد 1985 فرصة عمل.





وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة.





وأشار المحافظ إلى أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيمًا أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام.