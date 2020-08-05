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محافظات

تعافي ٨١ حالة كورونا في قنا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 04:29 م
المتعافون من فيروس
المتعافون من فيروس كورونا
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يوسف رجب


أعلن كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، عن تعافي وخروج ٨١ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قفط التعليمي منذ تحويلها إلى مستشفي لعزل المواطنين المصابين بالفيروس. 


جاء ذلك خلال مرور اللجنة اليوم بتفقد مستشفى قفط التعليمي للتأكد من توافر الادوية والمستلزمات بالمستشفى وانتظام حضور الأطقم الطبية.


و أكد شلبى، استمرار عمل لجنة المرور اليومي علي مستشفيات العزل المخصصة للتعامل مع حالات فيروس كورونا لمتابعة سير العمل  بها.


وأضاف شلبي، أنه وصل إلي المستشفي جهاز قسطرة القلب بتكلفة إجمالية ٦ مليون جنيه وذلك فى إطار استكمال خطة محافظة قنا لتطوير المنظومة الصحية ورفع وكفاءة جميع المستشفيات والوحدات الصحية.


و أشار السكرتير العام، إلى أن المحافظة تسعى دائما للنهوض بمستوى الأداء لمختلف الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدمها للمرضى.


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تعافي ٨١ حالة كورونا في قنا
تعافي ٨١ حالة كورونا في قنا
تعافي ٨١ حالة كورونا في قنا
تعافي ٨١ حالة كورونا في قنا
تعافي ٨١ حالة كورونا في قنا
تعافي ٨١ حالة كورونا في قنا
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