AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات كلية الطب بقنا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات بالفرقة النهائية بكلية الطب بقنا.


رافقه خلالها الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على غويل، قائم بعمل عميد كلية الطب.


وأشاد رئيس الجامعة، بالتنظيم الجيد للعمل فى اللجان والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية طبقًا لمعايير وزارة الصحة.


وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه ادى الامتحان بالفرقة النهائية بكلية الطب 198 طالبا وطالبة فى 18 لجنة.


يذكر أن امتحانات كليات جامعة جنوب الوادي، تتم وفقًا لإجراءات احترازية مشددة، لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.


اقرأ أيضًا :
خروج 14 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قنا العام


لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة.. اجتماع بديوان عام محافظة قنا

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات كلية الطب بقنا
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات كلية الطب بقنا
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات كلية الطب بقنا
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات كلية الطب بقنا
رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات كلية الطب بقنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلية الطب في أغسطس.. جامعة جنوب الوادي تنهى استعداداتها لبدء امتحانات الفرق النهائية أول يوليو

انعقاد لجنة لاختيار العمداء بجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الفرق النهائية بلجان قنا

وسط إجراءات احترازية.. طلاب جامعة جنوب الوادى يواصلون أداء امتحانات الفرق النهائية

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد لجان الامتحانات بعدد من الكليات

رئيس جامعة جنوب الوادى يتابع انتظام أعمال الامتحانات لطلاب الفرق النهائية

ترشيحاتنا

كاميرا مراقبة منزلية تكشف تصرفا مروعا من مربية تجاه طفل حديث الولادة.. شاهد

في عيد ميلاد لقاء سويدان.. عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها ومأساة وحيدة في حياتها

شاهد.. لحظة اعتداء راكب بالضرب على سائق أتوبيس بسبب خلاف حول الكمامة

شاهد.. سعر ومواصفات السيارة التي سافر بها عمر دياب ودينا الشربيني للساحل الشمالي

الصليب الأحمر اللبناني يكشف أحدث إحصائية لضحايا انفجار بيروت

صنفان من الناس لا يأخذان من مال الزكاة .. الإفتاء تكشف عنهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنتها كادت تختنق.. أم تعثر على أجزاء من كمامة واقية داخل وجبة سريعة.. شاهد

شاهد.. سعر ومواصفات السيارة التي سافر بها عمر دياب ودينا الشربيني للساحل الشمالي

شرب الرضيع للماء يسبب وفاته.. تفاصيل