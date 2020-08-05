رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات كلية الطب بقنا

أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات بالفرقة النهائية بكلية الطب بقنا.





رافقه خلالها الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور على غويل، قائم بعمل عميد كلية الطب.





وأشاد رئيس الجامعة، بالتنظيم الجيد للعمل فى اللجان والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية طبقًا لمعايير وزارة الصحة.





وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه ادى الامتحان بالفرقة النهائية بكلية الطب 198 طالبا وطالبة فى 18 لجنة.





يذكر أن امتحانات كليات جامعة جنوب الوادي، تتم وفقًا لإجراءات احترازية مشددة، لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.





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