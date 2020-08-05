خروج 14 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قنا العام

أعلن مستشفى قنا العام، عن تعافى وخروج 14 حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.





وأعرب المتعافون، عن سعادتهم، بالتعافى و الخروج من فترة العزل، مقدمين شكرهم للأطقم الطبية وإدارة المستشفى على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة، بعد تعافيهم و تماثلهم للشفاء.





وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى العام، إن قنا العام لعزل سجل تعافى وخروج 14 حالة جديدة من مصابي كورونا، الثلاثاء، بعد تلقى العلاج والرعاية اللازمة وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.





وقدم الديب، الشكر للأطقم الطبية التى تبذل جهدًا كبيرًا فى رعاية وخدمة المرضى، ما ساهم فى سرعة تعافى المصابين و إحداث نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية.





يذكر أن مستشفى قنا العام، صدر قرار بتحويله إلى مستشفى للحجر الصحى يوم 4 يونيو الجارى، لاستقبال الحالات الايجابية من مصابى كورونا والتى يتم تحويلها من المستشفيات المحيطة، بغرض استيعاب العدد المتزايد للمصابين بفيروس كورونا.







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