وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة .. فحص 6 ملايين و800 ألف امرأة منذ إطلاقها .. وربطها إلكترونيًا على تطبيق صحة مصر

وزير الصحة:

= فحص 6 ملايين و800 ألف امرأة منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام الماضي

= توجه بإدراج المبادرة وربطها إلكترونيًا ضمن كافة مبادرات وأنشطة الوزارة على تطبيق صحة مصر









عقدت الدكتورة هالة، زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الأربعاء بديوان عام الوزارة، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة" والوقوف على أخر المستجدات بالمبادرة والتي تم إطلاقها في شهر يوليو من العام الماضي.









وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي عدد المفحوصات بالمبادرة بلغ 6 ملايين و800 ألف امرأة منذ إطلاق المبادرة وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن استمرار العمل بالمبادرة من خلال الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.









وأشار مجاهد إلى أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.









ولفت إلى أن الوزيرة وجهت بإدراج مبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث سيتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.









وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بزيادة فعالية التدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة وتشمل كافة العاملين بالمبادرة من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات في إطار الحرص على تقديم خدمات ذات جودة مميزة، موضحًا أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات من طبيبات وممرضات وفنيات.







