ليس له علاج.. تفاصيل مرض محمود ياسين الذي كشفت عنه زوجته؟





شهيرة تحدث كثيرا عن الفنان محمود ياسين، ومواقفه الفنية مع زملائه وآخرها عندما رأى الفنانة رجاء الجداوى عبر التلفاز وتعرف عليها؛ طلبتها عبر الهاتف، وهذا أسعدها كثيرًا حتى بكت من الفرحة عندما سمعت صوته وكذلك الفنانة نادية لطفى.





تفاصيل مرض محمود ياسين





وفي تصريحات سابقة لها قالت شهيرة إن زوجها أصيب بانسداد في بعض شرايين المخ، منها الشريان الخاص بالذاكرة والكلام والحركة، ويعاني حاليًا من ألزهايمر، ولكنه ليس ألزهايمر شرسًا، لأنه يعرف كل أفراد الأسرة ويسأل عنهم".









وأفصحت شهيرة خلال تصريحات الأمس عن أنها تحاول تنشيط ذاكرة الفنان محمود ياسين من خلال عرض الشخصيات له على التليفزيون، وسؤاله عن تلك الشخصية، مُعلقة: "بفرح جدًا لما بيفتكر حد" .





وتابعت: "الفنان محمود ياسين بقاله 8 سنين تعبان.. والكل يسأل عنه وهناك أوقات تنفع للمحادثة وأوقات لا يتذكر.. لكنه يعرف من فى المنزل".

ليس له علاج

بنبرة حزينة تحدثت شهيرة عن زوجها الفنان محمود ياسين، بينما شكرت الله على استقرار حالته الصحية وعدم الوصول الى مراحل حرجة إذ قالت إن حالته مُستقرة لكنه مازال مريضًا، مُعلقة: "الموضوع مالوش علاج.. وربنا موجود".

وقالت شهيرة إن أى تفصيلة صغيرة تؤثر على صحته، متمنية عدم تدهور حالته، "ويكفى حِسُّه فى الدنيا".



شائعات عزاء حسني مبارك

كان آخر ظهور لـ محمود ياسين في عزاء الفنان نور الشريف، لكنه لم يستطع الذهاب لـ عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو ما جعل الشائعات تنتشر حول تدهور حالته الصحية.

الفنانة رانيا محمود ياسين خرجت لتكذيب تلك الشائعات من خلال منشور على فيسبوك قالت فيه إن والدها لم يعد يستطيع أن يتحرك من المنزل، وممارسة الحياة الاجتماعية مع الآخرين، بينما قدمت شهيرة اعتذارا الى جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق.

على خلفية مداخلة تليفونية للفنانة شهيرة ببرنامج التاسعة على التلفزيون المصري، تصدر الفنان محمود ياسين اهتمامات السوشيال ميديا وبات السؤال ملحا عن تفاصيل مرضه الذي وصفته زوجته شهيرة بأنه ليس له علاج.