بالمدرعات وقوات الأمن المركزى.. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية|فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى.





وأسفرت جهود الحملات خلال شهر فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد" ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" عن ضُبط خلالها 1043 متهم، وبحوزتهم "44 قطعة سلاح نارى – 76 طلقة مختلفة الأعيرة- 4 قطع سلاح أبيض"، و46 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو "6,470 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 750 جراما لمخدر الحشيش – 1,049 كيلو جراما لمخدر الهيروين – 198 قرصا مخدرا".













كما تم تنفيذ (15059) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (2606) قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ (117) قرار إزالة تعديات متنوعة، وضبط وفحص (10298) عنصر إجرامى شديد الخطورة.





وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط 3654 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة (3101) متهم، عبارة عن "1 جرينوف – 1رشاش – 343 بندقية آلية – 700 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 176 مسدس – 2433 فرد محلى - 6140 طلقة مختلفة الأعيرة"، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 5813 قطعة "سلاح أبيض"، وضبط 39 تشكيل عصابى، ضموا 107 متهم، ارتكبوا 232 حادث، كما تم ضبط 527 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "7 بنادق آلية – 9 بنادق غير مششخنة – 4 مسدس – 159 فرد محلى – 359 سلاح أبيض".









وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1911026 حكم قضائى متنوع عبارة عن "8356 حكم جناية من بينها 9 أحكام بالإعدام و290 حكم بالسجن المؤبد، و572100 حكم حبس جزئى، و108738 حكم حبس مستأنف، و938497 حكم غرامة، و283335 حكم مخالفة".









وفى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط 4645 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 4964 متهما، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 أطنان و 851,432 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 288,112 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 55,458 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 4,847 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 48,533 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 9,201 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 20,451 كيلو جرام، وكمية من البودرة المخدرة وزنت 8,327 كيلو جرام، و89917 قرصا مخدرا، وكمية من مخدر الكيتامين بلغت 850 جراما.



فى مجال ضبط القضايا النوعية، تمت إعادة 16 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 721 قضية أحداث، وضبط 989 قضية مصنفات فنية، وضبط 16919 قضية مرافق عامة، وضبط 740940 مخالفة مرورية متنوعة، وكشف غموض 168 حادث (خطف - قتل – سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالى 314 متهما.



فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 136 قضية بإجمالى 156 متهما، بمضبوطات تجاوزت 4 أطنان.



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.



