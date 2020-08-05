"مترجم متمرس قادر على المنافسة".. ألسن القناة تستعد لتخريج طلاب وطالبات الدفعة الأولى خلال أيام

تستعد كلية الألسن بجامعة قناة السويس لتخريج الدفعة الأولى من طلاب وطالبات الكلية لهذا العام ٢٠١٩-٢٠٢٠ خلال الأيام القليلة القادمة.





وقد أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة إن كلية الألسن هي من الكليات الناشئة و التي صدر قرار الإنشاء لها وبدء الدراسة بها بالعام الجامعي ٢٠١٦- ٢٠١٧، هذا وقد تمنت لابنائها وبناتها خريجي الدفعة الأولى بالكلية مكانا متميزا بين خريجي الألسن.





مؤكدة ا ن الجامعة أولت التدريب الميداني للطلاب الاهتمام الأكبر؛ حتى تؤهل مترجم ذو كفاءة ومهارة وقدرة تنافسية بسوق العمل.





ومن ناحيته قال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجامعة تستعد لإعلان نتائج الفرق النهائية بمختلف كلياتها تباعا، مشيرا إلى إن خريجي ألسن القناة للعام الجامعي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ هم الأكثر تميزا؛ إذ يتخرج طلاب وطالبات الدفعة الأولى، والبالغ عددهم ٢٠٢ طالب وطالبة.





ومن جهة اخرى، أعرب الدكتور حسن رجب عميد ألسن القناة عن سعادته البالغة بتخريج أبنائه وبناته طلاب الدفعة الأولى، حيث يتم إعلان النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بأقسام اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الصينية، اللغات الشرقية( تركية- فارسية).





وأضاف إن كلية الألسن تمنح خريجيها ليسانس الألسن في لغتين؛ وتابع إن اللغات الروسية، الإيطالية، الإسبانية هي لغة ثانية ، وتتم حاليا دراسة إضافتها كلغة أولى تضاف لستة أقسام هي أقسام الكلية الرئيسة( الفرنسية، الإنجليزية، الصينية، التركية، الفارسية، الألمانية).





وأكد عميد الكلية إن الكلية تستعد لاستقبال الطلاب الجدد الناجحين بالثانوية العامة مع بداية أعمال التنسيق بالجامعات المصرية؛ موضحا إن القبول بالكلية يخضع لقواعد التوزيع الجغرافي حيث تستقبل ألسن القناة طلاب محافظات الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال و جنوب سيناء.





ومن ناحيته صرح الدكتور طارق أبو الميلة مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية إن ألسن القناة تعد خريج يواكب متطلبات سوق العمل، وأوضح إن الترجمة التحريرية و الفورية هي المهنة الأساسية التي تقوم عليها الكلية، فضلا عن مجالات العمل المختلفة التي تعتمد على إتقان اللغة مثل العمل بالسلك الدبلوماسي، الإرشاد السياحي، تمثيل مصر في المحافل الدولية.





وأشار إن المشروعات القومية الكبرى المقامة بمنطقة القناة خلقت فرص عمل عديدة لخربجي ألسن القناة، وأكد إن طلاب وطالبات الفرقة النهائية شاركوا بالتدريب والعمل بشركات الترجمة بجميع مجالات الترجمة علمية، صحفية، اقتصادية فضلا عن التدريب الميداني ل٦٠ ساعة تدريبية بقسم الترجمة بمؤسسة وجريدة أخبار اليوم.





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