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توك شو

طبيب لبناني يكشف السبب الرئيسي فى وفاة ضحايا تفجير بيروت|فيديو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:51 م
تفجير بيروت
تفجير بيروت
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البهي عمرو
قال الدكتور بيار يارد، مدير المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، إن جميع الأطباء  يتعاملون باحترافية مع مصابي تفجير بيروت، رغم انتشار وباء كورونا.

وأضاف المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي، خلال مداخلة هاتفية على قناة الغد، أن الطاقم التمريضى و الأطباء كانوا يرتدون الكمامات وجميع الأدوات الوقائية وكانوا يسعفون المصابين.


ولفت المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي إلى أن الجميع تعامل بإنسانية مع جميع المرضى، مؤكدًا أن هناك بعض المرضى تم علاجهم فى ممرات المستشفى، والجميع كان يصرخ.

وأشار إلى أن المصابين كانوا يبكون من شدة الألم وكانوا يقولون كلامًا يحزن القلوب مؤكدًا " لو المسئولين سمعوا كلام المصابين هيحزنوا".


وأوضح مدير المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي أن الإصابات التى جاءت للمستشفى ناتجة عن تكسير الزجاج و نتج عنها نزيف فى الشرايين الرئيسية فى الجسم، وقد توفي عشرات المواطنين بسبب الجروح.


وأكد أن حادث امس سيستمر فى عقول المواطنين لـ عشرات السنين، وسيظل فى عقول المرضي لـ الوفاة.

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