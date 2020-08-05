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أخبار العالم

بـ صور كارثية| أول تعليق من أحلام على حريق سوق عجمان بالإمارات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:14 م
حريق عجمان
حريق عجمان
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عدة صور لحريق عجمان بالإمارات وكتبت تغريدة مؤثرة لبلدها .

وعلقت أحلام على الحريق قائلة: "اللهم إجعلها بردًا وسلامًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم  #عجمان اللهم احفظ بلادي الامارات".


نشب حريق هائل في سوق فواكه وخضروات في المنطقة الصناعية الجديدة بإمارة عجمان، مساء الأربعاء، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لـ نبأ عاجل نشره موقع صحيفة "الخليج تايمز" 


وشوهدت عدة سيارات اطفاء تتدفق على الفور لإخماد الحريق، وحث الدفاع المدني في عجمان سائقي السيارات على اتخاذ طرق بديلة.

وأبلغت مصادر خليجية أن "رجال الإطفاء في عجمان طوّقوا الموقع واستخدموا الماء والرغوة في إخماد الحرائق التي اندلعت في العديد من المتاجر فيه

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