بـ صور كارثية| أول تعليق من أحلام على حريق سوق عجمان بالإمارات





اللهم إجعلها بردًا وسلامًا كما جعلت النار بردًا وسلامًا على إبراهيم #عجمان اللهم احفظ بلادي الامارات ". وعلقت أحلام على الحريق قائلة: "

















وشوهدت عدة سيارات اطفاء تتدفق على الفور لإخماد الحريق، وحث الدفاع المدني في عجمان سائقي السيارات على اتخاذ طرق بديلة.





وأبلغت مصادر خليجية أن "رجال الإطفاء في عجمان طوّقوا الموقع واستخدموا الماء والرغوة في إخماد الحرائق التي اندلعت في العديد من المتاجر فيه



