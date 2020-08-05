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أخبار البلد

لانتشاله من الأزمة.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين أبو الغيط وميشال عون

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:28 م
أبو الغيط - ميشال
أبو الغيط - ميشال عون
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مـيـس رضـا
أجرى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيا بالرئيس اللبناني ميشال عون، معربًا عن أسفه للوضع الحالى بعد الإنفجار الشديد الذة هز وسط العاصمة اللبنانية أمس مخلفا وراءه  قتلى وجرحي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط تناول خلال الاتصال الهاتفي، سُبل حشد الدعم لمُساندة لبنان في مواجهة تبعات النكبة التي تعرض لها، كما عبّر عن اعتزامه زيارة لبنان في غضون أيام للوقوف على الاحتياجات اللبنانية العاجلة وكيفية تقديم وتنسيق الدعم العربي له ولتقديم العزاء بصورة شخصية. 

وكان أبو الغيط قد أطلق في وقتٍ سابق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، داعيًا إلى تحركٍ دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها. 

وأكد المصدر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية وجّه القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كافة المنظمات العربية، وأيضًا الدولية ذات الصلة.

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