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محافظات

إزالة 50 طن مخلفات فى حملات نظافة بشمال الأقصر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:42 م
حملات نظافة بشمال
حملات نظافة بشمال الأقصر
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شمس يونس
شدد العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر الى رؤساء القرى بالمركز  بضرورة المرور الدائم داخل القرى والاهتمام بحالة النظافة نظمت الوحدات المحلية  للقرى بمدينة الزينية .

وقالت " الهوارى " انه تم عمل عدد  من حملات النظافة داخل القري حيث قامت الوحدات المحلية لقري الزينية بحرى  وقرية العشى و قرية الصعايدة وقرية المدامود قبلى وقرية المدامود بحرى برفع  50 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق داخل نطاق القرى وذلك باشراف  يوسف جلال نائب رئيس المركز ، ورئيس قرية  الزينية بحرى هدى الطواب ،ورئيس قرية العشى  مكى عمر ،ورئيس قرية الصعايدة اشرف عمار ، و يوسف احمد رئيس قرية المدامود قبلى ، و كرم ضاحى رئيس قرية المدامود بحري .


وأوضح الهواري أنه تم افتتاح شباك ( الخدمات الحكومية الإلكترونية )  بالمركز التكنولوجى بالزينية وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل التعاملات مع الجهات الحكومية عليهم .

وأضاف الهوارى أن شباك الخدمات الإلكترونية يقدم جميع الخدمات الحكومية عبر الإنترنت (حجز قومسيون برنامج كرامة للاستعلام _ تقديم عداد كهرباء ممارسة _ التقديم في الخدمة العامة _ خدمات التموين على موقع دعم مصر ) .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن  لتطوير مراكز خدمات المواطنين والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطن بكل شفافية ونزاهة والاهتمام باعمال النظافة بالقرى والمدن .
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