مكتب الشرق الأوسط بـ بيروت: اجتماع مجلس الوزراء اللبناني تبنى توصيات الأعلى للدفاع

قال محمد يحيى، مدير مكتب الشرق الأوسط بـ لبنان، إن إجتماع مجلس الوزراء اللبناني اليوم جاء إستثنائيا، لتبني التوصيات التي أقرها المجلس الأعلى للدفاع ،ن في مقدمتها إعلان حالة الطوارئ ، وإعلان بيروت مدينة منكوبة.









وأضاف يحيى، عبر مداخلة هاتفية بفضائية إكسترا نيوز، أنه من ضمن قرارات الاجتماع، تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الانفجار، الذي تسبب في دمار شامل في العاصمة بيروت.





وأشار مدير مكتب الشرق الأوسط بـ لبنان، إلى أن العاصمة بيروت ليست مجرد مدينة منكوبة فقط وفق إعلان الحكومة اللبنانية، لكنها منكوبة جراء ما تعرضت له من أضرار بالغة بعد الحادث.





وأوضح أن الاجتماع أقر إقامة جبرية ، لكل المسؤولين عن المرفق ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، حتى الكشف عن تفاصيل الحادث، وبالتحديد من هم وراء تخزين تلك المواد السامة في المستودعات .





ولفت إلى أن الجهات العسكرية ، وفقا لقرارات الإجتماع ستتولى المسؤولية التامة عن تأمين مرافق الدولة ، وتطبيق حالة الطوارئ في البلد.