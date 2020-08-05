بمكياج لافت.. سالي فؤاد تفاجئ متابعيها بإطلالة مختلفة
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:27 م
سالي فؤاد
حرصت الشيف سالي فؤاد
على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام،
وظهرت سالي فؤاد بإطلالة لافتة وجذابة، وهو ما لفت انتباه متابعيها وعبروا عنه في التعليقات.
وتألقت سالي فؤاد مرتدية بلوزة قطيفة باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة ونعومة إطلالتها.
وتركت سالي فؤاد
شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي المميزة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأضافت سالي فؤاد
بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت وضع اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو باللون الأسود لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف سالي فؤاد
في ارتداء الإكسسورات، واكتفت بالتزين بساعة يد باللون الذهبي مع بعض الأساور بنفس اللون.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..