AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكياج لافت.. سالي فؤاد تفاجئ متابعيها بإطلالة مختلفة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:27 م
سالي فؤاد
سالي فؤاد
Advertisements
آية التيجي
حرصت  الشيف سالي فؤاد على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت سالي فؤاد بإطلالة لافتة وجذابة، وهو ما لفت انتباه متابعيها وعبروا عنه في التعليقات.


وتألقت سالي فؤاد مرتدية بلوزة قطيفة باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة ونعومة إطلالتها.

وتركت سالي فؤاد شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة تسريحة الويفي المميزة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت وضع اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو باللون الأسود لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف سالي فؤاد في ارتداء الإكسسورات، واكتفت بالتزين بساعة يد باللون الذهبي مع بعض الأساور بنفس اللون.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسود.. سالي فؤاد تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام

جمبسوت أبيض X أسود.. سالي فؤاد تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة

بفستان أنيق.. سالي فؤاد تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

بوليرو حرير.. سالي فؤاد تبرز جمالها بإطلالة ناعمة

بإطلالة كاجول.. سالي فؤاد تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

بإطلالة ناعمة.. سالي فؤاد تقدم لمتابعيها نصيحة جديدة

ترشيحاتنا

بعد انتحار طالبتين بسبب مجموع الثانوية العامة.. أستاذ علم الاجتماع يكشف الأسباب

الهندسة الخاصة 80% والطب 95% وبشرى سارة من جامعة القاهرة.. ملامح تنسيق 2020

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة زوجة خالد سليم فى عيد ميلادها

بقوة قنبلة نووية .. صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار المروع بـ ميناء بيروت | فيديو وصور

3 سيناريوهات تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول خلال الميركاتو الصيفي

تعرف على سيارة رونالدو الخارقة موديل 2021 الجديدة .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

كاتي بيري تتصدر غلاف بيبول في شهور حملها.. صور

طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة