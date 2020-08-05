بلطجة.. خبير مائى يرد على تعنت إثيوبيا لملء سد النهضة بإجراء أحادى

قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، وخبير المياه الدولي إن الإجراء الذى اتخذته الدولة بالإنسحاب من المفاوضات كان يجب أن يصحبه خطاب من مصر لجنوب أفريقيا يطلب تدخل الاتحاد الافريقى والولايات المتحدة والبنك الدولى بإعداد مسودة اتفاقية وتعرض على الدول الثلاثة من يوافق عليها يوقعها.





وأضاف "القوصى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" يجب أن نطلب من الإتحاد الأفريقى بصفته الوسيط أن يوقع عقوبة على إثيوبيا لأنها خرقت القانون الدولى واتفاقية المبادئ لأن الوسطاء ليسوا مراقبين بل يجب أن يكون لهم قرار.





وأشار أن ما تفعله أثيوبيا بلطجة فهى تعتبر مياه النيل الأزرق ملكية خاصة لها ومن حقها ملء السدود، ويجب أن يكون هناك رد فعل للاتحاد الأفريقى على تعنت أثيوبيا قبل أن يصل الأمر لمجلس الأمن.









وقد قامت مصر اليوم بإرسال خطاب الى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للإتحاد الإفريقى حيث تضمن الخطاب تأكيد رفض مصر الملء الأحادى الذى قامت به إثيوبي فى 22 يوليو 2020،





وكذلك رفض ما ورد فى الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الأثيوبي الى نظرائه فى مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذى تضمن مقترحًا مخالفًا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي فى ٢١ يوليو ٢٠٢٠ والتى أكدت على ضرورة التوصل الى إتفاق ملزم قانونًا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.



