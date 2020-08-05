تسكين الألم وتنظيم مستوى السكر .. تعرف على فوائد ورق الزيتون

ورق الزيتون يعتبر من الاوراق الصحية و المفيدة التى ينصح دائما الكثير من الأطباء على استخدامها نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية و فيتامينات ضرورية لجسم الأنسان.
كشفت الدكتورة سوسن غزال، اخصائية التغذية و الطب الطبيعي، عن أبرز الفوائد الصحية التى تكمن فى ورق الزيتون، و تتمثل فى ...
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- خفض ضغط الدم والكولسترول السييء لغناها بمواد تحمي جدران الأوعية الدموية من أي خلل. مما يقلل الإصابة بالجلطات ومرض الشرايين التاجية.
- تنظيم مستويات سكر الدم لقدرتها على تحفيز وزيادة إنتاج الأنسولين.
- مكافحة السرطان: لمضادادات الأكسدة الموجودة في ورق الزيتون قدرة على إبطاء وتيرة نمو الأورام السرطانية.
- تحسين وظائف الدماغ والقدرة على محاربة مرض باركنسون والزهايمر. والتعافي بعد السكتة الدماغية وتقليل فرص حصولها مجددًا مع المرضى.
- تحسين الهضم والتخفيف من أعراض النفخة والغازات والإمساك. لأنها تساعد على إعادة توازن بكتيريا الأمعاء.
- تسكين الألم عبر تثبيط الرسائل العصبية التي تشعر المريض بالألم خاصة عند الإصابة بجروح خارجية مؤلمة. والام المفاصل الروماتويدي والالام التي يشعر بها المصاب بالتهاب العضلات.
- تحسين مظهر البشرة: لها القدرة على عكس تأثير سنوات من الضرر الذي طال البشرة والتخفيف من علامات التقدم في السن، وذلك لغناها بمضادات الأكسدة.
- تحسين وتيرة عمليات الأيض لخلاصة ورق الزيتون خصائص مميزة حارقة للدهون.
- تعزيز صحة جهاز المناعة بسبب الخصائص المضادة للأكسدة.
- علاج الهربس إذ أن الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهاب تساعد على منع الفيروس من الانتشار إلى الخلايا المجاورة والتخفيف من أعراض المرض بشكل فوري.