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بـ ورق العنب .. تعرفي على طريقة غريبة لـ عمل الزيتون المخلل خطوة بخطوة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:14 م
بـ ورق العنب .. تعرف
بـ ورق العنب .. تعرف على طريقة غريبة لـ عمل الزيتون المخلل
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رضوى حسام
يعتبر مخلل الزيتون من أكثر المخللات المحببة للعديد من الأشخاص، فهو من أكثر المقبلات المحببة على الطعام، هناك طرق عديدة لعمل الزيتون المخلل ولكن تعتبر طريقة عمل الزيتون المخلل بورق العنب هي الأجدد على الإطلاق.

- مكونات :-

• خمسة كيلو من الزيتون الأخضر الطازج والجيد.
• نصف كيلو فلفل حار.
• نصف كيلو ليمون حامض.
• كوب من عصير الليمون.
• كيلو ملح خشن.
• كوب كبير زيت زيتون.
• برطمان زجاجي أو بلاستيكي.
• ورق عنب.


- طريقة التحضير :-

• يتم عمل شق باستخدام السكين في كل حبة من حبات الزيتون.
• ينقع الزيتون في الماء لمدة أسبوع، بحيث يتم تبديل الماء عنه كل 24 ساعة من أجل إزالة الطعم المر منه.
• يغسل الليمون والفلفل الحار. يقطع الليمون أرباعًا، وكذلك يقطع الفلفل الحار أنصافًا.
• يرص ورق العنب في قاع البرطمان حتى يغطيه.
• يوضع الزيتون المشقوق في البرطمان، ويوضع معه قطعًا من الليمون والفلفل حسب الرغبة، بالإمكان عمل طبقات من الزيتون والليمون والفلفل.
• يضاف عصير الليمون إلى الزيتون.
• جانبًا تحضر الماء وذلك بوضع الماء في وعاءٍ إضافة الملح تدريجيًا إليها، بحيث يمكن استخدام اختبار البيضة، فإذا طفت البيضة على السطح فإن الملح مناسب.
• تضاف الماء إلى البرطمان إلى أن تغمر الزيتون.
• يضاف زيت الزيتون ليشكل طبقةً على الوجه ليمنع وصول الهواء إليه.
• يغطى الزيتون بطبقةٍ من ورق العنب.
• يغطى البرطمان بإحكام ويحفظ في مكانٍ باردٍ.
• يترك لمدة ما بين أسبوعين إلى شهرٍ حتى يصبح جاهزًا للأكل.
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