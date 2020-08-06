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أخبار العالم

فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ مايو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

سجلت الإصابات اليومية بكورونا في فرنسا، مساء الأربعاء، أعلى مستوى لها خلال أكثر من شهرين، إذ رصدت 1695 إصابة، ليستقر متوسط الإصابات الأسبوعي فوق 1300 لأول مرة منذ نهاية أبريل.

والمتوسط اليومي لعدد الحالات بلغ 1222 منذ بداية أغسطس، حيث قفز الآن إلى نحو 3 أمثال ما كان عليه في يونيو الماضي، عندما سجل 435 حالة، فيما لا يزال نصف نظيره في أبريل عندما بلغ 2585، في أوج الموجة الثانية من الإصابات.

وفرضت المنتجعات الساحلية الرئيسية في فرنسا ارتداء الكمامات في الشوارع وحظرت بعضها الدخول إلى الشواطئ في أعقاب ارتفاع الإصابات الجديدة، ومن المتوقع أن تعلن سلطات باريس قريبا ضرورة استخدام الكمامات على ضفتي نهر السين وفي محيط قناة سان-مارين، وفي بعض المواقع السياحية الأخرى بالعاصمة.

وانخفض عدد مرضى "كوفيد-19" بوحدات العناية المركزة في المستشفيات الفرنسية، حيث أعلن عن تحسن 4 مرضى ليستقر هذا العدد عند 384 حالة

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