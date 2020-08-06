تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ضيافة أهالي منشأة القناطر بالجيزة

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب، لقاءً مع أهالي قرية بهرمس منشأة القناطر؛ للحديث عن أهمية مجلس الشيوخ ودوره واختصاصاته إضافةً إلى الحديث عن أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وتجربة التنسيقية كمنصة شبابية جامعة لكل أطياف العمل الحزبي والسياسي في مصر، وفق ما ذكرت التنسيقية في بيان لها.





وكان ذلك في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي التعريف بمرشحيها والتواصل الجماهيري.





حضر اللقاء مرشحو التنسيقية على القائمة الوطنية "من أجل مصر" قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد عمرو عزت، والدكتور محمد عمارة، عددًا كبيرًا من أعضاء التنسيقية وكبار العائلات في القرية.