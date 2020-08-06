لتحدى الحر.. وصفات متنوعة لـ عمل الأيس كريم فى المنزل

تشهد البلاد خلال هذه الأيام موجة من درجات الحرارة المرتفعة، فيعتبر

الأيس الكريم

من

الاطعمة

الباردة

التي

تساعد على ترطيب الجسم ويحرص الكثير من الأشخاص على تناولها فى فصل الصيف.