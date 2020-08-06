لتحدى الحر.. وصفات متنوعة لـ عمل الأيس كريم فى المنزل

تشهد البلاد خلال هذه الأيام موجة من درجات الحرارة المرتفعة، فيعتبر الأيس الكريم من الاطعمة الباردة التي تساعد على ترطيب الجسم ويحرص الكثير من الأشخاص على تناولها فى فصل الصيف.
فهناك الكثير من النكهات المختلفة و المتنوعة لـ لأيس كريم التى يمكنك إعداد و تقديمها لأفراد أسرتك فى المنزل .
طريقة عمل آيس كريم بطيخ
مقادير آيس كريم بطيخ
نصف كيلو بطيخ
لون طعام احمر 3
باكو كريم شانتي
عصير ½ ليمونة
طريقة تحضير آيس كريم بطيخ
-تضرب قطع البطيخ في الخلاط
-يضرب عصير البطيخ في العجان (الويسك) مع كريم شانتي البودرة ولون الطعام وعصير ليمون
-يوضع في علبة في الفريزير حتى يتماسك
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طريقة عمل آيس كريم زبادي بالتوت
مقادير آيس كريم زبادي بالتوت
2 علبة زبادي
كوب كريمة خفق
كوب لبن مكثف محلى
ربع كوب توت
صوص توت
طريقة تحضير آيس كريم زبادي بالتوت
-تخفق الكريمة السائلة في العجان حتى تتماسك
-يضاف اللبن المكثف والزبادي والتوت
-يوضع الخليط في علبة
-يضاف على الوجه قطع التوت وصوص التوت
-توضع في الفريزر حتى يتماسك
طريقة عمل آيس كريم مانجو
مقادير آيس كريم مانجو
2 كوب مانجو مثلج
سكر حسب الرغبة
كوب ماء بارد
نصف ملعقة فانيليا
نصف كوب كريم شانتي بودرة
طريقة تحضير آيس كريم مانجو
-تخلط في الخلاط قطع المانجو مع الماء يضاف الفانيليا والسكر حسب الرغبة
-يضرب خليط المانجو مع الكريمة شانتي البودرة في العجان (الويسك)
-يوضع الخليط في علبة
-يضاف على الوجه قطع المانجو
-توضع في الفريزر حتى تتماسك
طريقة عمل آيس كريم كريمة شوكولاتة بالبندق
مقادير آيس كريم كريمة شوكولاتة بالبندق
نصف لتر كريمة خفق
1 كوب كريمة شوكولاتة بالبندق
2 ملعقة كبيرة كاكاو
كوب لبن مكثف محلى
-للوجه
بندق مجروش
صوص شوكولاتة
طريقة تحضير آيس كريم كريمة شوكولاتة بالبندق
-تخفق الكريمة السائلة في العجان حتى تتماسك
-توضع في علبة
-يضاف على الوجه بندق المجروش وصوص شوكولاتة
-توضع في الفريزر حتى تتماسك