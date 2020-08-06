AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لتحدى الحر.. وصفات متنوعة لـ عمل الأيس كريم فى المنزل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
Advertisements
هاجر هانئ
تشهد البلاد خلال هذه الأيام موجة من درجات الحرارة المرتفعة، فيعتبر الأيس الكريم من الاطعمة الباردة التي تساعد على ترطيب الجسم ويحرص الكثير من الأشخاص على تناولها فى فصل الصيف.

فهناك الكثير من النكهات المختلفة و المتنوعة لـ لأيس كريم  التى يمكنك إعداد و تقديمها لأفراد أسرتك فى المنزل .

طريقة عمل آيس كريم بطيخ
مقادير آيس كريم بطيخ
نصف كيلو بطيخ 
لون طعام احمر 3
 باكو كريم شانتي 
عصير ½ ليمونة 
طريقة تحضير آيس كريم بطيخ
-تضرب قطع البطيخ في الخلاط
-يضرب عصير البطيخ في العجان (الويسك) مع كريم شانتي البودرة ولون الطعام وعصير ليمون
-يوضع في علبة في الفريزير حتى يتماسك

اقرأ ايضا..

طريقة عمل آيس كريم زبادي بالتوت
مقادير آيس كريم زبادي بالتوت
2 علبة زبادي
 كوب كريمة خفق
 كوب لبن مكثف محلى 
ربع كوب توت 
صوص توت 
طريقة تحضير آيس كريم زبادي بالتوت
-تخفق الكريمة السائلة في العجان حتى تتماسك
-يضاف اللبن المكثف والزبادي والتوت
-يوضع الخليط في علبة
-يضاف على الوجه قطع التوت وصوص التوت
-توضع في الفريزر حتى يتماسك

طريقة عمل آيس كريم مانجو
مقادير آيس كريم مانجو
2 كوب مانجو  مثلج
سكر حسب الرغبة
 كوب ماء بارد 
نصف ملعقة فانيليا 
نصف كوب كريم شانتي بودرة 
طريقة تحضير آيس كريم مانجو
-تخلط في الخلاط قطع المانجو مع الماء يضاف الفانيليا والسكر حسب الرغبة
-يضرب خليط المانجو مع الكريمة شانتي البودرة في العجان (الويسك)
-يوضع الخليط في علبة
-يضاف على الوجه قطع المانجو
-توضع في الفريزر حتى تتماسك
طريقة عمل آيس كريم كريمة شوكولاتة بالبندق
مقادير آيس كريم كريمة شوكولاتة بالبندق
نصف لتر كريمة خفق
 1 كوب كريمة شوكولاتة بالبندق
 2 ملعقة كبيرة كاكاو
 كوب لبن مكثف محلى 

-للوجه
بندق مجروش
 صوص شوكولاتة 

طريقة تحضير آيس كريم كريمة شوكولاتة بالبندق
-تخفق الكريمة السائلة في العجان حتى تتماسك
-توضع في علبة
-يضاف على الوجه بندق المجروش وصوص شوكولاتة
-توضع في الفريزر حتى تتماسك




لتحدى الحر.. وصفات متنوعة لـ عمل الأيس كريم فى المنزل
لتحدى الحر.. وصفات متنوعة لـ عمل الأيس كريم فى المنزل
لتحدى الحر.. وصفات متنوعة لـ عمل الأيس كريم فى المنزل
لتحدى الحر.. وصفات متنوعة لـ عمل الأيس كريم فى المنزل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل آيس كريم فواكه أحلى من المحلات ..فيديو

طريقة عمل تورتة آيس كريم بالتوفي في المنزل بأسهل الخطوات .. فيديو

طريقة عمل آيس كريم شوكولاتة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الآيس كريم.. فيديو

زي ما قلبك يحبه.. طريقة تحضير آيس كريم المانجو مع الشيف توتا مراد

سهل ولذيذ.. طريقة عمل آيس كريم زبادي بالتوت

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 123 إصابة جديدة بكورونا .. و18 وفاة

من غرفة العمليات.. فيفى عبده تحتفل بمولود ابنتها هنادى.. شاهد

إليسا توجه الشكر إلى 15 دولة بينهم مصر.. شاهد

مصايف الإسكندرية: 4 حالات غرق في العيد بالمحافظة

للمرة الأولى.. فيسبوك يحذف منشورا لـ ترامب بسبب كورونا

كل ما تريد معرفته عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال مقابلة فيديو.. تحطم المكتب فوق صحفية بي بي سي إثر انفجار بيروت| فيديو

طارت في الهواء.. شاهد سيارة تضرب امرأة وكلبها بقوة بعد خروجها عن السيطرة

في عيده الـ 16 بالأوبرا.. بلاك تيما بين التراث الغنائي النوبي والأعمال الموسيقية المعاصرة