تريدين تحضير الكب كيك بشكل مختلف؟، يقدم الشيف سنان بطرس طريقة تحضير كب كيك على شكل الايس كريم، وهي احد وصفات المطبخ الامريكي الشهية، والتي تقدم في أشهر المطاعم للاطفال، واليكم طريقة عمل كب كيك على شكل ايس كريم.





وقت التحضير: 5 دقيقة

وقت الطبخ: 35 دقيقة

الكمية: 3 قطع





وفيما يلي ستتعرف معنا على خطوات سهلة وبسيطة لطريقة عمل كب كيك على شكل الآيس كريم، وهي وصفة جديدة ولذيذة نقدمها لكِ من المطبخ العالمي، جربيها واستمتعي بها.





طريقة عمل كب كيك على شكل الآيس كريم:





مقادير كب كيك على شكل الآيس كريم:





مزيج البراونيز، بالإضافة إلى المكونات المطلوبة على العبوة

مزيج كيك الفراولة، بالإضافة إلى المكونات المطلوبة على العبوة

مزيج كيك الفانيلا، بالإضافة إلى المكونات المطلوبة على العبوة

36 كونو الآيس كريم

½ 1 كوب زبدة غير مملحة، مذابة (345 غرام)

¾ 4 كوب سكر بودرة (570 غرام)

1 ملعقة صغيرة مستخلص فانيلا

3 ملعقة كبيرة حليب

كرز مارشين، اختياري، للتقديم

سبرينكلز، اختياري، للتقديم





طريقة عمل كب كيك على شكل الآيس كريم:





١- حضري مزيج البراونيز، مزيج كيك الفانيلا ومزيج كيك الفراولة وفقا لتعليمات العبوات.





٢- سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية).ضعي الكونو في كل كوب من قالب المافن.املئي كل كونو آيس كريم مع 1 ملعقة كبيرة من مزيج البراونيز.





٣- وزعي فوقها ملعقة كبيرة من مزيج كيك الفراولة، وأخيرًا 1 ملعقة كبيرة من مزيج كيك الفانيلا.





٤- اخبزيها لمدة 20-22 دقيقة، أو اختبري النضج بإدخال عود أسنان في المركز.في وعاء خلط كبير، اخفقي الزبدة حتى يصبح القوام كريميًا.





٥- أضيفي تدريجيا السكر البودرة. أضيفي مستخلص الفانيليا و 3-5 ملاعق كبيرة من الحليب مع الاستمرار في الخفق حتى تصلي إلى سمك القوام المطلوب.



