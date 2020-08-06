فى لمح البصر.. 3 حيل للتخلص من انسداد الأنف

من الأعراض الشائعة للإنفلونزا والسعال فهو يمنع من التنفس بشكل صحيح، إليك وفقا لموقع "boldsky" بعض العلاجات المنزلية لانسداد الأنف:





- تدليك بعض زيت الخردل على جسر أنفك وعلى الجانبين، حيث تساعد الرائحة النفاذة لزيت الخردل على تخفيف المخاط وتدفقه، وبالتالي تنظيف أنفك.







- قم بتحميص بعض بذور الكمون وأثناء تدخينها، اربطها بقطعة قماش قطنية، واستنشاق هذا الدخان لعلاج عدوى الأنف والتخلص من انسداد الأنف



