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مرأة

فى لمح البصر.. 3 حيل للتخلص من انسداد الأنف

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:00 ص
انف
انف
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لمياء الياسين
هل تعانين من التهاب الجيوب الأنفية إليكِ حيل سريعة يمكن أن تساعدك في التقليل من التهابات الجيوب الأنفية

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للتخلص من التهاب الجيوب الانفيه يمكنك عمل  كمادة دافئة على وجهك لمدة 5-10 دقائق، سيبدأ تدفق الجيوب الأنفية ويقلل من انسداد الأنف.

يمكنك الشطف بواسطة الماء المالح للحفاظ على نظافة الممرات الأنفية وقتل البكتيريا كذلك تساعد التوابل على فتح الممرات الأنفية، وستكون التوابل الحارة مثل الفلفل مفيدة جدًا لك خلال هذه الفترة.

3 حيل لعلاج إنسداد الأنف
على الجانب الآخر، يعد انسداد الأنف من الأعراض الشائعة للإنفلونزا والسعال فهو يمنع من التنفس بشكل صحيح، إليك وفقا لموقع "boldsky" بعض العلاجات المنزلية لانسداد الأنف:

-  تدليك بعض زيت الخردل على جسر أنفك وعلى الجانبين، حيث تساعد الرائحة النفاذة لزيت الخردل على تخفيف المخاط وتدفقه، وبالتالي تنظيف أنفك.

- قم بتحميص بعض بذور الكمون وأثناء تدخينها، اربطها بقطعة قماش قطنية، واستنشاق هذا الدخان لعلاج عدوى الأنف والتخلص من انسداد الأنف

- ضع قليلا من زهور الأوكالبتوس في الماء المغلي واستنشق البخار، كما يشتهر الأوكالبتوس بخصائصه المضادة للفيروسات، وبالتالي، سيزيل أنفك بالإضافة إلى علاج العدوى.
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