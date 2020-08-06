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أخبار العالم

شاهد.. 20 طن مساعدات من منظمة الصحة العالمية تصل بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت منظمة الصحة العالمية، وصول طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات الصحية لفرعها في لبنان، لدعم علاج المصابين في الانفجار الذي وقع في بيروت أمس الأول، الثلاثاء.

وقالت المنظمة في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في شرق المتوسط: "هذه الإمدادات ستكفي لتغطية 1000 حالة لعلاج الرضوض، و1000 حالة جراحية للأشخاص الذين يعانون من إصابات وحروق ناجمة عن الانفجار".

وأضافت "الشحنة أرسلت جوا من مركز الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي في وقت سابق من ظهر الأربعاء، على متن طائرة تبرعت بها الإمارات"

حطّت طائرة تحمل 20 طنًا من الإمدادات الصحية لمنظمة الصحة العالمية في #بيروت، #لبنان لدعم علاج المصابين من جراء الانفجار الهائل الذي وقع في المدينة يوم أمس. وستكفي هذه الإمدادات لتغطية 1000 تدخل لعلاج الرضوح و1000 تدخل جراحي للأشخاص الذين يعانون من إصابات وحروق ناجمة عن الانفجار. pic.twitter.com/WmNx7FTLLr
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