شريف منير يتضامن مع الشعب اللبناني بكلمات مؤثرة.. شاهد

تضامن الفنان شريف منير مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته عشرات القتلى وآلاف الجرحى وتسبب في دمار العديد من المناطق في المدينة.





ونشر شريف منير، صورة للعلم اللبناني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقا "حزين على بيروت وشعبها ربنا يرحم كل اللي ماتوا في الانفجار، ويصبر أهلهم، ربنا يكون في عون الشعب اللبناني واحنا وكل العالم معاكوا بقلوبنا".





وتسبب انفجار بيروت في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.





وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى.









وقال مراسل "فرانس 24"، شربل عبود، إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.