موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس أولى مباريات الدوري المصري عقب قرار استئنافه منذ شهر يونيو الماضي بقرار من مجلس الوزراء عقب توقف دام لـ 5 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الدور الـ 14 من بطولة الدوري المصري.
وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت".
ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة خاضها في الدوري ولكن في نهاية البطولة سيتم خصم 3 نقاط لانسحابه من مباراة القمة أمام الاهلي.
ويحتل فريق المصري المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة.