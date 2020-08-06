موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت".

الاهلي. ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة خاضها في الدوري ولكن في نهاية البطولة سيتم خصم 3 نقاط لانسحابه من مباراة القمة أمام





ويحتل فريق المصري المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة جمعها من 16 مباراة.