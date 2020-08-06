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سيارات

رولز رويس تصنع أسرع طائرة في العالم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة  Boom Supersonic عن تعاونها مع رولز رويس لبناء أسرع طائرة ركاب فوق صوتية في العالم، والتعاون سيكون هنا عن القسم المتخصص في محركات الطائرات لشركة رولز رويس القابضة وليس علامة السيارات الفاخرة.


كما أعلنت شركة Boom عن صنعها لهيكل الطائرة، وستبدأ بالفعل الاختبارات العام القادم، بالإضافة إلى أنها ستتكفل رولزر رويس بتطوير نظام الدفع للطائرة.


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ومن أهم أهداف الشراكة هي تطوير محرك "يئي" مستقبلي بأقل نسبة ممكنة من الانبعاثات الكربونية، ومن المعروف أن رولز رويس لها تاريخ مع أنظمة الدفع البيية للطائرات.


 وقد أعلنت مسبقا عن بدء تطويرها لطائرة شخصية كهربائية بالكامل بمدى 500 كيلو متر بفضل استخدام أكثر بطارية مكثفة في الطاقة بالعالم.


كما صرحت Boom ورولزرويس بأن الطائرة الجديدة ستخفض عدد ساعات الطيران بشكل كبير، وعلى سبيل المثال، الرحلة من مونتريال الكندية إلى باريس ستنخفض من 7 إلى أقل من 4 ساعات فحسب على عكس الطائرات الأخرى.

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