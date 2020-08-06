الزمالك والمصري.. ماذا قدم كارتيرون أمام المدربين المصريين قبل مواجهة العشري

يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مباراته السابعة أمام المدربين المصريين، هذا الموسم.









وذلك عندما يواجه المصري الذي يقوده طارق العشري، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ14 من الدوري الممتاز.









والتقى كارتيرون 6 مدربين مصريين، خلال الموسم الجاري، فحقق الفوز 3 مرات، وخسر لقاء وحيدا، وتعادل في مواجهتين.









واللافت للنظر، هو رحيل 4 من المدربين المحليين الذي واجهوا كارتيرون عن أنديتهم، وهم طارق يحيى (طلائع الجيش) وحسام حسن (سموحة) ومجدي عبد العاطي (أسوان) وطارق العشري (حرس الحدود).









وهذا بينما بقي كل من، مختار مختار، مدرب الإنتاج الحربي، وأيمن المزين، المدير الفنى لطنطا.









وكانت المواجهة الأولى لكارتيرون مع نظرائه المصريين كمدرب للزمالك، أمام طارق يحيى، المدير الفني لطلائع الجيش، في الجولة الثامنة من الدوري، وخسر الفرنسي (2-3).









وذلك قبل التعادل السلبي مع سموحة، الذي كان يقوده حسام حسن، في الجولة التالية.









وجاء اللقاء الثالث أمام الإنتاج الحربي، تحت قيادة مختار مختار، في الجولة العاشرة، وتعادل الفريقان سلبيا أيضا.









أما المباراة الرابعة، فشهدت تحقيق الزمالك بقيادة كارتيرون الفوز (2-0) على أسوان، الذي كان يدربه مجدي عبد العاطي، ضمن الجولة الـ11.









ولحساب الجولة الـ12، انتصر الزمالك (3-2) على طنطا بقيادة أيمن المزين، بينما كانت المواجهة السادسة مع طارق العشري، مدرب الحرس السابق، وفاز الفريق الأبيض (2-0)، ضمن الجولة الـ16.









وبشكل عام، خاض كارتيرون 10 مواجهات في الدوري الممتاز، على رأس فريقه الحالي، ففاز في 6 مباريات، وتعادل في 3، وخسر لقاء وحيدا، بخلاف الهزيمة الإدارية أمام الأهلي لعدم حضور الزمالك للمباراة.







