AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك والمصري.. ماذا قدم كارتيرون أمام المدربين المصريين قبل مواجهة العشري

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:13 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
Advertisements
محمد سمير
يخوض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مباراته السابعة أمام المدربين المصريين، هذا الموسم.


وذلك عندما يواجه المصري الذي يقوده طارق العشري، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ14 من الدوري الممتاز.


والتقى كارتيرون 6 مدربين مصريين، خلال الموسم الجاري، فحقق الفوز 3 مرات، وخسر لقاء وحيدا، وتعادل في مواجهتين.


واللافت للنظر، هو رحيل 4 من المدربين المحليين الذي واجهوا كارتيرون عن أنديتهم، وهم طارق يحيى (طلائع الجيش) وحسام حسن (سموحة) ومجدي عبد العاطي (أسوان) وطارق العشري (حرس الحدود).


وهذا بينما بقي كل من، مختار مختار، مدرب الإنتاج الحربي، وأيمن المزين، المدير الفنى لطنطا.


وكانت المواجهة الأولى لكارتيرون مع نظرائه المصريين كمدرب للزمالك، أمام طارق يحيى، المدير الفني لطلائع الجيش، في الجولة الثامنة من الدوري، وخسر الفرنسي (2-3).


وذلك قبل التعادل السلبي مع سموحة، الذي كان يقوده حسام حسن، في الجولة التالية.


وجاء اللقاء الثالث أمام الإنتاج الحربي، تحت قيادة مختار مختار، في الجولة العاشرة، وتعادل الفريقان سلبيا أيضا.


أما المباراة الرابعة، فشهدت تحقيق الزمالك بقيادة كارتيرون الفوز (2-0) على أسوان، الذي كان يدربه مجدي عبد العاطي، ضمن الجولة الـ11.


ولحساب الجولة الـ12، انتصر الزمالك (3-2) على طنطا بقيادة أيمن المزين، بينما كانت المواجهة السادسة مع طارق العشري، مدرب الحرس السابق، وفاز الفريق الأبيض (2-0)، ضمن الجولة الـ16.


وبشكل عام، خاض كارتيرون 10 مواجهات في الدوري الممتاز، على رأس فريقه الحالي، ففاز في 6 مباريات، وتعادل في 3، وخسر لقاء وحيدا، بخلاف الهزيمة الإدارية أمام الأهلي لعدم حضور الزمالك للمباراة.


وكانت أولى مواجهاته أمام بيراميدز، في الجولة السابعة، وفاز الزمالك بهدفين نظيفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. تاريخ مواجهات الزمالك أمام طارق العشري قبل لقاء المصري

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تصريحات صادمة لـ مصطفى يونس.. هدرسفيلد يصدم الأهلي بملف رمضان صبحي

خلال مقابلة فيديو.. تحطم المكتب فوق صحفية بي بي سي إثر انفجار بيروت| فيديو

الزمالك بلا أنياب أمام المصري.. أبرز غيابات الفريقين في عودة الدوري

حمو بيكا يطرح أغنية إنجليزية جديدة.. شاهد البرومو

التشكيل المتوقع للزمالك والمصري في أول مباراة رسمية بعد عودة الدوري

فيديو جراف.. شروط التمويل العقارى للحصول على شقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحسن الهضم وينسف الدهون.. مشروب الكزبرة غني بالفيتامينات

بريق دهب يخطف السياحة الداخلية وينعش الحياة.. شاهد

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة