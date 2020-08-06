السيطرة على حريق شب في سنتر ملابس بكفر شكر "صور"

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق شب في سنتر للملابس والمشغولات اليدوية والأدوات المنزلية والتجارية بأحد العقارات التجارية بمدينة كفر شكر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وجرى إخماد النيران دون أي خسائر في الأرواح.





الفور أُخطرت قوات الدفاع المدنى والحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وتم إخماد النيران دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وتبين من المعاينة نشوب حريق بأحد معارض الملابس التابعة لأحد المحلات بمدينة كفر شكر، بشارع جمال عبدالناصر بميدان كفر شكر الرئيسي.

وجرى التحفظ على مكان الحريق وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه واندلاعه وحصر الخسائر والتلفيات.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على جثة خفير مقتول وآخر به إصابات وسرقة أحد المصانع بمنطقة العبور حيث تبين أن وراء الواقعة عامل سابق بالمصنع وشقيقه وآخر قاموا بمهاجمة الخفيرين لسرقة المصنع.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بمعرض ملابس بمدينة كفر شكر، وعلى