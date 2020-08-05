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حوادث

كشف غموض مقتل خفير وسرقة مصنع فى القليوبية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:02 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة خفير مقتول وآخر به إصابات وسرقة أحد المصانع بمنطقة العبور حيث تبين أن وراء الواقعة عامل سابق بالمصنع وشقيقه وآخر قاموا بمهاجمة الخفيرين لسرقة المصنع.


وعلى الفور تم ضبط المتهمين والمسروقات والسيارة المستخدمة في الحادث وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة جثة الخفير القتيل وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن وحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية باكتشاف مالك مصنع بالمنطقة الصناعية بالعبور لجثة خفير خاص معين في حراسة المصنع من محافظة أسيوط داخل غرفة بجوار البوابة الرئيسية للمصنع موثق اليدين والقدمين وآخر من محافظة سوهاج مصاب بجرح في الرأس إضافة إلى سرقة بعض محتويات المصنع ومتعلقات الخفيرين.

وتوصلت جهود رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة كل من "حداد" له معلومات جنائية وشقيقه من الأم عامل إضافة إلى سائق وجميعهم من محافظة الشرقية وتم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بان المتهم الأول سبق له العمل في المصنع ويعلم منافذه ومواعيد العمل به وأنه عقد العزم على سرقة معدات المصنع من داخله وانهم هاجموا الخفيرين ولدى مقاومتهم قتلوا المجني عليه الأول وأصابوا الثاني وسرقوا المعدات وهربوا وبإرشاد المتهمين، تم التحفظ على المسروقات وأداة الجريمة حيث مثلوا جريمتهم أمام أجهزة التحقيق.
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