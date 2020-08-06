ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10723 نقطة.





وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1880 نقطة









وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 12659 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4116 نقطة.