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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10723 نقطة.

 وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 1880 نقطة


وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 12659 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4116 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1588 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2434 نقطة

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