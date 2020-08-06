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تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2020.. الأوراق المطلوبة لخوض اختبارات القدرات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:40 ص
اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
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نهلة الشربيني
فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق للطلاب الراغبين في التسجيل باختبارات القدرات في مساء أمس، الأربعاء، ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات، والتي من المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.



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والأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

1) - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.


2) – 1 صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.



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ولكل من يرغب التسجيل للقدرات عبر هذا الرابط

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