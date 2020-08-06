لطلاب الثانوية العامة 2020.. الأوراق المطلوبة لخوض اختبارات القدرات

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق للطلاب الراغبين في التسجيل باختبارات القدرات في مساء أمس، الأربعاء، ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات، والتي من المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.
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والأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:
1) - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.
2) – 1 صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.
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ولكل من يرغب التسجيل للقدرات عبر هذا الرابط