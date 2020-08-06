بعد انفجار بيروت.. ميلي بوبي بروان تعلق بكلمات مؤثرة

أعربت الممثلة الأمريكية الشابة ميلي بوبي بروان عن حزنها الشديد لما حدث في لبنان بسبب انفجار مخزن في منطقة مرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت.





ونشرت ميلي بوبي بروان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للانفجار وعلقت قائلة :" أدى انفجار وحشى فى بيروت إلى إصابة أكثر من 4000 شخص، وتشريد مئات الآلاف من اللبنانيين، وتعمل اليونيسف على تقديم الإمدادات الطبية العاجلة وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للأطفال".





وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني لقنوات تليفزيونية محلية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء بلغ 100 وإن مزيدًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.





وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر سوشيال ميديا تصاعد أعمدة الدخان في السماء بموقع الحادث، وأثار الحريق وتحطم بعض المنشآت المجاورة لموقع الحادث.



