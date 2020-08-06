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تعليم

شروط تقديم طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020.. شاهد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:39 م
الدكتور محمد سعد
الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة
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البحيرة : قسم المحافظات
أكد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن مديرية التربية والتعليم على أتم الاستعداد لتلقي طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٠، لافتًا إلى أنه تم تجهيز مدرسة عاشور العبد العامة بنين لتلقي طلبات التظلم من الطلاب والطالبات الثانوية العامة وفقًا لخطة الدولة التي اتخذتها للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.


وقال وكيل الوزارة إنه تم تجهيز ٤ لجان داخل المدرسة وأرقام دخول الطلاب والطالبات لمنع التزاحم وتنظيم سير عملية تقديم التظلمات للحفاظ على أبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أثناء تواجدهم داخل مقر تقديم التظلمات.


وأكد محمد سعد فتح مقرات تقديم أوراق التظلمات الخاصة بالثانوية العامة على مدار أيام الأسبوع بدون إجازات، ابتداءً من اليوم حتى ٢٠ أغسطس القادم. 


وأوضح أنه تم التنسيق مع لجنة الامتحانات في كنترول محافظة الإسكندرية يلتقي أعداد الوافدين لتقديم أوراق التظلمات الخاصة بالمواد الدراسية المتضررين من نتائجها يوميًا، لافتًا إلى أنه سيتم بداية الاطلاع يوم الأحد القادم الموافق ٩ أغسطس.


وبدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة اليوم، الخميس، تلقى أول طلبات التظلم من طلاب وطالبات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠،  بمدرسة عاشور العبد العامة بنين بمدينة دمنهور، لمدة ١٥ يومًا.


وتوافد الطلاب والطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور إلى مقر تقديم التظلمات، لتقديم أوراق التظلمات الخاصة بالمواد الدراسية المتضررين من نتائجها، وسط إجراءات احترازية مشددة من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة نجاح الثانوية العامة بلغت 81.5%. 


جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠، الذين خاضوا الامتحانات في محافظة البحيرة 30 ألفا و876 طالبا وطالبة.


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