معالم المراجعة الأمريكية لمستويات القوة التقليدية

وافق ترامب فى 1 يوليو 2020 على خطة لسحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا.











كان لدى الولايات المتحدة حوالي 34500 جندي متمركزين في ألمانيا قبل الانسحاب.







ستقلل هذه الخطوة عدد القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد من حوالي 34،500 إلى 25،000.











كان الرئيس ترامب اتهم ألمانيا في السابق بعدم المساهمة بما يكفي للناتو، ولم يذكر متحدث باسم البنتاجون تفاصيل بشأن المكان الذي قد يعاد فيه نشر القوات أو موعد حدوثها. ومع ذلك، قال الرئيس ترامب إن بعض الجنود سيتم نقلهم إلى بولندا. و









خلال زيارة قام بها نظيره البولندي أندريه دودا، قال ترامب: "البعض سيعود إلى المنزل والبعض الآخر سيذهب إلى أماكن أخرى. ستكون بولندا واحدة من تلك الأماكن الأخرى".











وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان إنه سيطلع الكونجرس على إعادة الانتشار "في الأسابيع المقبلة" ثم يستشير حلفاء الناتو "بشأن الخطة المسماة الطريق إلى الأمام".











تسببت الخطوة الأمريكية - التي تم بحثها علنا لأول مرة في أوائل يونيو - في إثارة القلق في ألمانيا ومن بين حلفاء الناتو الآخرين القلقين من التوسع الروسي المحتمل.











قال هوفمان: "إن الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه لا يفي فقط بتوجيهات الرئيس، بل سيعزز أيضًا الردع لروسيا، ويعزز الناتو، ويطمئن الحلفاء، ويحسن المرونة الاستراتيجية الأمريكية والمرونة التشغيلية للقيادة الأوروبية، ويعتني بأفراد الخدمة وأسرهم".











وقد اشتكى ترامب في السابق من أن الولايات المتحدة تتحمل تكلفة باهظة للغاية بالنسبة لحلف الناتو وأنه ينبغي على الدول الأعضاء الأخرى إنفاق المزيد.











وخص ألمانيا بانتقاد محدد، يركز النقاش حول الهدف الذي اتفق عليه جميع أعضاء التحالف بأن الإنفاق الدفاعي يجب أن يصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة الإجمالية للسلع المنتجة والخدمات المقدمة) بحلول عام 2024.











إن الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا هو إرث من احتلال الحلفاء للبلاد بعد الحرب العالمية الثانية.









تستضيف ألمانيا حاليًا أكبر عدد من القوات الأمريكية في أوروبا، تليها إيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا، يقع المقر الرئيسي لأوامر الولايات المتحدة في أوروبا وأفريقيا حاليًا في ألمانيا.









أرجع ترامب قراره إلى ثلاث أسباب رئيسة، يتمثل أولها في تقصير برلين في الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة تجاه حلف الناتو، والتي تقدر بـ2% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، فرغم أن ألمانيا تعد رابع أكبر اقتصاد في العالم، فإنها لا تنفق سوى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي على دفاعها، وفي المقابل تنفق الولايات المتحدة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.











وينصرف ثاني الأسباب إلى عدم رضاء ترامب عن العلاقات التجارية بين البلدين، إذ ذكر ترامب أن ألمانيا تُعامِل الولايات المتحدة "معاملة سيئة للغاية في التجارة"، فضلًا عن عدم رضاه - أيضًا - عن الاتفاق الذي تُريد برلين إبرامه مع واشنطن في المجال التجاري.











أما ثالث تلك الأسباب فيرتبط بتمسُّك ألمانيا بمشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 مع روسيا، رغم معارضة العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة له.











ويؤسس الرفض الأمريكي لهذا المشروع على أن برلين تدفع مليارات الدولارات لموسكو مقابل الطاقة، وفي المقابل تلتزم واشنطن بحمايتها من روسيا.









وفي هذا الإطار، يُريد ترامب أن تشتري برلين الغاز الطبيعي من واشنطن بدلًا من موسكو، وهو خيار تجده ألمانيا مُكلفًا بسبب البعد الجغرافي ونوعية الغاز الأمريكي، وإلى جانب تلك الأسباب، أرجع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، في مقالة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، قرار ترامب إلى تركيز استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2017 على منافسة القوى العظمي بين الولايات المتحدة من جانب وروسيا والصين من جانب آخر، ولكونهما قوتين مضادين للنظام الدولي الذى الذي أسسته الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولهذا، فإن واشنطن في حاجة إلى سحب جزء من قواتها من برلين لإعادة انتشارها في إطار الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة بكين وموسكو.











فضلًا عن ذلك، يمكن أيضًا إرجاع قرار الرئيس ترامب هذا إلى الخلافات المتكررة بينه والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول العديد من الأزمات الأوروبية والدولية، وغياب الكيمياء بينهما خلال اللقاءات التي جمعتهما، ناهيك عن تأثير ريتشارد جرينيل، السفير الأمريكي السابق في برلين الموالي لترامب إذ أكد أن الإعداد لخفْض القوات الأمريكية في ألمانيا أمر مطروح منذ العام 2019.









كما يدرس وزير الدفاع مارك ت. إسبر مقترحات تخفيض كبير - أو حتى انسحاب كامل - للقوات الأمريكية من غرب أفريقيا كمرحلة أولى لمراجعة عمليات الانتشار العالمية التي يمكن أن تؤدي إلى تعديل آلاف الجنود حول العالم، مع المداولات الداخلية لهذه الخطة، وتشمل المناقشات حول الانسحاب الواسع النطاق من غرب أفريقيا التخلي عن قاعدة طائرات بدون طيار تم بناؤها مؤخرًا بقيمة 110 ملايين دولار في النيجر وإنهاء المساعدة للقوات الفرنسية التي تقاتل المسلحين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.











وهناك مداولات للحد من مهام ما بعد 11 سبتمبر التي تقاتل الجماعات الإرهابية، والتركيز على أولويات البنتاجون فى مواجهة روسيا والصين.











ويتمركز حوالي 200 ألف جندي أمريكي حاليًا في الخارج، عندما تولى الرئيس ترامب منصبه بوعد بإغلاق "حروب البلاد" التي لا تنتهي.











لكن ترامب لا ينهي الحروب بل ينقل القوات من صراع إلى آخر، وتهدف مبادرة إسبر إلى تنفيذ إعادة التوازن التوازن الجديد.









من المفهوم أن إصلاح عمليات الانتشار في أفريقيا سيتبعه عملية إصلاح الانتشار في أمريكا اللاتينية، علما أن هناك خططا وعمليات خفض تحدث في العراق وأفغانستان.











تعكس المبادرة ما أصبح الأولوية المحددة للسيد إسبر: الابتعاد عن 18 عامًا من عمليات نشر مكافحة الإرهاب في الأماكن التي تعيش فى تمردات وحروب أهلية مستمرة، حيث تنقل آلاف الجنود الأمريكيين في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار ولكن دون حلول نهائية.











قال إسبر: "لقد بدأنا عملية مراجعة، حيث أنظر إلى كل مسرح ، وفهم المتطلبات التي حددناها، وما يمكنا فعله فى إطار قواتنا".









يمكن أن يؤثر قرار إسبر أيضًا على الوكالات الأخرى: لقد كانت قدرة الجيش على توفير دعم سريع للأمن الدبلوماسى والاستخباراتى في الأجزاء المضطربة من العالم مصدر قلق متزايد منذ هجوم عام 2012 على النقاط الأمامية في بنغازي، ليبيا.











كانت المهمة الأساسية للقوات الأمريكية هي تدريب ومساعدة قوات الأمن في غرب أفريقيا في محاولة لقمع الجماعات الإسلامية مثل "بوكو حرام" وفروع تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية.











ووقر فى وعى فريق إسبر الشك في قيمة تلك الجهود، حيث هناك اعتقاد من جانب فريقه أن المتشددين يفتقرون إلى القدرة والعزم الواضحين على مهاجمة الولايات المتحدة على أراضيها.











وأجرت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش نقاشا داخليا مماثلا بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، واستهدفت في البداية فقط الجماعات الإرهابية العازمة على مهاجمة المدنيين في الغرب، خاصة القاعدة، ولكن في الوقت نفسه، طمس بوش التمييز بين القاعدة وطالبان.











وألقى باللوم على طالبان وهاجمتها لأنها وفرت ملاذا لأسامة بن لادن وأتباعه، وقد ركز النقد الداخلي المبكر على المقترحات الجديدة على ما إذا كان أي انسحاب أمريكي سيخلق فراغًا لتملأه القوى العظمى الأخرى، مما يقوض غرضها الاستراتيجي، كما أن السؤال المطروح هو ما إذا كانوا سيخاطرون بانهيار الاستقرار الذي يمكن أن يزيد بشكل حاد من تدفق اللاجئين والمهاجرين الآخرين شمالًا إلى أوروبا.











درس وزير الدفاع اسبر الحاجة إلى تخفيضات كبيرة في الشرق الأوسط، ووضح أنه فى الأشهر المقبلة في العراق سيخفض الوجود الأمريكي إلى 2500 جندي من 5000.











وقد أعرب بالفعل عن رغبته في سحب حوالي 4000 جندي من أصل 13000 جندي الآن في أفغانستان، لكن هذه التغييرات، التي ينظر إليها البعض على أنها زلزالية، تخاطر بخطر المواجهة بين البنتاجون والجنرالات الأربع نجوم الذين يقودون المقر الإقليمي.





كافح الجنرال ستيفين ج. تاونسند، المعين لقيادة أفريقيا، للتعبير عن حاجة القوات الأمريكية في أفريقيا لمواجهة الصين وروسيا، التي توسع بقوة نفوذها اقتصاديًا وعسكريًا عبر القارة وفي المياه المحيطة بها.











وكثيرا ما مارس الجنرال كينيث ف. ماكينزي جونيور، المسئول عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ضغوطا من أجل المزيد من القوات في المنطقة لردع ومواجهة إيران، بما في ذلك طائرات مراقبة وقوات.











لكن التخفيض المقترح من البنتاجون في غرب أفريقيا يتعارض أيضًا مع مبادرة جديدة لوزارة الخارجية لمحاربة ظهور الدولة الإسلامية هناك.











قال وزير الخارجية مايك بومبيو في اجتماع للدول التي تقاتل التنظيم: "إن داعش تتجاوز قدرة الحكومات الإقليمية والشركاء الدوليين على معالجة هذا التهديد".











كما أنشأ فرقة عمل خاصة للتركيز بشكل خاص على تدهور الأمن والمشاكل الأخرى في منطقة جنوب الصحراء الكبرى التي تمتد من السنغال إلى السودان وقد استولت عليها موجات متزايدة من الإرهاب والصراع المسلح.











على الرغم من ذلك، أثارت مبادرة إسبر مخاوف الحلفاء الرئيسيين، بما في ذلك فرنسا، التي لديها حوالي 4500 جندي في غرب أفريقيا الذين يتولون القيادة في قتال داعش ومقاتلي القاعدة.











يعتمد الفرنسيون على الاستخبارات الأمريكية والدعم اللوجستي والتزود بالوقود الجوي، بتكلفة للبنتاجون تبلغ حوالي 45 مليون دولار سنويًا.











ويتحرك المسئولون الفرنسيون ليكونوا أكثر اكتفاءً ذاتيًا، يطلبون المزيد من طائرات النقل الأمريكية من طراز C-130 وطائرات ريبر، بالإضافة إلى قيادة جهد جديد لجعل القوات الخاصة الأوروبية تدرب الجيوش الأفريقية.









لم يحاول إسبر إخفاء رغبته في تعديل القوات الأمريكية حول العالم، تأتي مراجعة البنتاجون للقوات وسط وعود ترامب المتكررة بإنهاء ما يسميه "حروبًا لا نهاية لها" للولايات المتحدة، وهي محاولة للوفاء بتعهدات حملة عام 2016، ومع ذلك، لم تنته حروب، وتم نشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة أكثر من العودة إلى الوطن.









وقدر محللون مستقلون جهود إسبر لمراجعة مستويات القوة، لكنهم حذروا من أن التركيز الجديد على مواجهة الصين وروسيا يجب ألا يعني تجاهل النقاط الساخنة العالمية الأخرى.











في العام 2019، قلص البنتاجون قواته في أفريقيا من خلال تخفيض عدة مئات من قوات العمليات الخاصة في القارة كجزء من تحول القوات.











بالنسبة للقيادة المركزية، تمت تخفيضات كبيرة تم إجراؤها بالفعل في شمال شرق سوريا: "تم تخفيض القوات هناك إلى 1000 من 2000".















حتى في المناطق التي من المرجح أن تظل فيها مستويات القوات الأمريكية ثابتة أو حتى تزيد، يضغط البنتاجون على الدول المضيفة لدفع حصة أكبر من التكاليف.







على سبيل المثال، ضغط إسبر مؤخرًا على حكومة كوريا الجنوبية لدفع ما يصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا لدعم 28500 جندي أمريكي في البلاد، أكثر من خمسة أضعاف المبلغ الذي وافقت سيول على دفعه هذا العام، تستمر المفاوضات، وفي المملكة العربية السعودية، بدأ البنتاجون مفاوضات لاسترداد مليارات الدولارات من تكاليف "تقاسم الأعباء مع الشركاء".











ونشرت الولايات المتحدة مؤخرًا ثلاثة آلاف جندي من الدفاع الجوي وقوات أخرى للمساعدة في حماية المملكة بعد هجوم بطائرة مسيرة وصاروخ على حقول النفط، والذي ألقت واشنطن باللوم فيه على إيران.















