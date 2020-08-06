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حوادث

الوطنية للانتخابات: تطبيق غرامة على المتخلفين عن التصويت في الشيوخ وفقا للقانون

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:28 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة - جودت عيد:
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستطبق الغرامات على من يتخلف في التصويت بانتخابات الشيوخ  وفقا لصحيح القانون.

وقال مصدر قضائي بالهيئة؛ أنه سيتم تطبيق الغرامات على من يتخلف عن الإدلاء بصوته وفقا لمانص عليه صحيح؛ مضيفا أن القانون ينص على معاقبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته؛ بتوقيع غرامة مالية لا تجاوز 500 جنيه.


وأشار المصدر، إلى أن هذه الغرامة تشمل كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.

وكانت الهيئة قد استحدثت نظاما جديدا لتوزيع القضاة على اللجان الفرعية إلكترونيا وإتاحة خدمة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان التى سيتولوا الإشراف عليها عبر الموقع الرسمى للهيئة، من خلال ادخال رقمه القومى من واقع بطاقته فى الخانة التى سيتم تخصيصها على الموقع.

وبالنسبة لأمناء اللجان الفرعية من الموظفين الذين سيعاونون رؤساء اللجان فقد تم اخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم تفيد بضرورة التوجه فى الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل باحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وكانت الهيئة قد استحدثت نظامًا جديدًا لتسهيل عملية تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال التصويت عبر البريد، بسبب كورونا، بعدما حصل كل ناخب من المصريين بالخارج الذين سجلوا رغباتهم بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية من 25 وحتى 31 يوليو، على رقم التسجيل السري الذي سيتم استخدامه في يومي الاقتراع لسحب الأوراق الانتخابية وبطاقات إبداء الرأي من الموقع وطباعتها واختيارها مرشحيهم في دوائرهم الانتخابية، ومن ثم إرسالها بالبريد إلى مقرات السفارات المصرية في 124 دولة حول العالم.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه بعد قيد اسم الناخب فى قاعدة البيانات، يظهر له رقم التسجيل سري ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أي شخص عليه حتى تأتى المرحلة الثانية من الاقتراع عبر البريد خلال 9 و10 أغسطس.

وأضافت الهيئة أنه ستتم إتاحة بطاقات إبداء الرأى للنظام الفردى والقائمة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، يومي الاقتراع 9 و10 أغسطس، على أن يقوم الناخب بالدخول للموقع واختيار الخانة المخصصة للمصريين فى الخارج ويدون رقم التسجيل الذى سبق وتسلمه.
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