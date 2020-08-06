العالمي.. أحدث ظهور للحضري بصحبة أحمد حسام من برنامج أوضة اللبس

، حارس مرمى الأهلي الأسبق، عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام " صور بصحبة احمد حسام ميدو من برنامج اوضة اللبس .

كتب الحضرى على الصور " حبيبي ميدو العالمي الي كان واحشني ، كنت مبسوط جدا بوجودي معاك في برنامجك الرائع #أوضة_اللبس ودايما يا رب مكسر الدنيا ومن نجاح لنجاح يا عالمي".

أكد عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن عمرو زكي هو أصعب مهاجم واجهه من فريق الزمالك خلال مسيرته بالملاعب.





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وقال عصام الحضري، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "عمرو زكي هو أصعب مهاجم واجهني من الزمالك".



