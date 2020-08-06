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رياضة

عصام الحضري: عمرو زكي أصعب مهاجم واجهته في الزمالك

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:34 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي الأسبق، أن عمرو زكي هو أصعب مهاجم واجهه من فريق الزمالك خلال مسيرته بالملاعب.

وقال عصام الحضري، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "عمرو زكي هو أصعب مهاجم واجهني من الزمالك". 

وعن العرض الذي وصل إليه والأهلي رفضه قال "كان هناك عرض رسمي من سيون السويسري ولكن الأهلي رفضه". 

وحول الفارق بين جيل منتخب مصر بعام 2019 وجيل حسن شحاتة مدرب الفراعنة الأسبق قال: "الجيل الحالي يتواجد به عدد أكبر من المحترفين ولكن الروح لا تزال غائبة عكس جيل حسن شحاتة كما أن جيل 2019 نجح في الصعود لكأس العالم بينما جيل كابتن حسن شحاتة لم يتمكن من ذلك ولكنه حقق نجاحات إفريقية مميزة وفي النهاية كل الأجيال خدمت منتخب مصر".

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