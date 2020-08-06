الرئيس السيسي يوجه بتخصيص مليار جنيه لمشروع البتلو.. نواب: سيقضى على أزمة ارتفاع أسعار اللحوم.. يخلق مشروعات جديدة ويساهم فى توفير فرص عمل للشباب

برلمانى: المشروع القومى للبتلو سيساعد فى انخفاض أسعار اللحوم

نائب: المشروع القومى للبتلو يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم

برلمانى: المشروع القومى للبتلو يحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم









أشاد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص مليار جنيه للمشروع القومى للبتلو، حيث اكدوا أن الـ مشروع القومى للبتلو سيقضى على ارتفاع الأسعار ويساهم فى انخفاض أسعار اللحوم، وبالتالى يحل أزمة اللحوم، كما أنه يفتح مجالا لتوفير فرص عمل ويقلص من معدلات البطالة، كما أشاروا إلى أن ا لمشروع القومى للبتلو له مردوده من الناحية الاقتصادية والأمن القومى، حيث يحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم.









فى البداية، وجه النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع القومى للبتلو، حيث يهدف لخدمة الشباب والبسطاء ويأتى ضمن المشروعات الصغيرة.









وقال صبرى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المشروع القومى للبتلو سيقضى على ارتفاع الأسعار ويساهم فى انخفاض أسعار اللحوم، وبالتالى يحل أزمة اللحوم، كما أنه يفتح مجالا لتوفير فرص عمل ويقلص من معدلات البطالة.









وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، يساهم فى فتح سوق عمل وتقليل معدلات البطالة، مما يدل على أن الرئيس يفكر بشكل منفرد، فى ظل تراخى المسئولين من حوله.









وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية بملف الفجوة الغذائية يأتى على أولوياتهما خلال الفترة الحالية.









وأضاف ملك، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المشروع القومى للبتلو يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم، والتى تصل إلى 50%، مؤكدا أنها تعتبر من الملفات التى كانت مهملة خلال الفترة الماضية.









وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن المشروع القومى للبتلو يدعم صغار المربين، خاصة أنهم يحصلون على قروض ميسرة لا تتطلب أوراقا، مما يساهم فى تقليل الفجوة الغذائية فى هذا القطاع.









وقال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن لدينا مشكلة كبيرة فى اللحوم، حيث نستورد كميات كبيرة من اللحوم من الخارج، وبالتالى كانت هناك نظرة من جانب الرئيس السيسى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال المشروع القومى للبتلو.



وأضاف تمراز، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المشروع القومى للبتلو يساعد فى توفير فرص عمل للشباب ويخلق مشروعات جديدة ويوفر العملة الصعبة التى نستورد بها اللحوم من الخارج.



وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن المشروع القومى للبتلو له مردوده من الناحية الاقتصادية والأمن القومى، حيث يحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم.



وتابع: "نريد أن نريد يكون لدينا مصانع لإنتاج أدوية الطب البيطرى، بالإضافة إلى إنتاج الأمصال واللقاحات"، متسائلا: "هل نحن جاهزون أن يكون لدينا بديل للأعلاف، خاصة أننا نستورد 80% من الأعلاف؟".







وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بدعم المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بهدف الإسراع في إقامة هذه المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع مع الاستعانة بأرقى الخبرات المتخصصة في هذا المجال، يما يساهم في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كمًا ونوعًا وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة.









وقد وجه الرئيس بدعم المشروع القومي للبتلو، مع مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار مليار جنيه لما له من مردود إيجابي على تحقيق التوازن في السوق المحلية للحوم.