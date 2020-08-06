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محافظات

محافظ أسيوط يستقبل وفدًا من مجلس الوزراء لبحث موقف مشروعات مبادرة حياة كريمة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:04 م
محافظ أسيوط يستقبل
محافظ أسيوط يستقبل وفد من مجلس الوزراء
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إيهاب عمر
استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وفدًا من مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف توفير مستوى معيشي كريم ولائق للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

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وعقد اجتماع مع الوفد في حضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والعميد محمد سيد إمام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندسة فيفي شوقي مدير مديرية الطرق ومحمود شامخ مدير شئون المديريات بالمحافظة والمهندسة غادة هاشم مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة وتم بحث عددًا من التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجا بالمرحلة الأولى والتي تضم 60 قرية بنطاق المحافظة واستعراض البيانات حول موقف المشروعات ونسب الإنجاز التي تمت بها. 

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على أهمية المتابعة الدورية لموقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بمستوى المعيشة ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة لافتا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية ساهمت بشكل واضح في توحيد وحشد جميع الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطن البسيط موضحًا أن المجتمع المدني أصبح حاليًا يعمل بجانب الحكومة في تحقيق أهداف تنموية واحدة ولمناطق محددة وبمعيار وأولوية متفق عليها وهي الأكثر احتياجًا أو الأولي بالرعاية. 

وأوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بخطى متسارعة للانتهاء من مشروعات حياة كريمة من خلال خطة وخطوات عملية لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف رفع مستوى جودة الحياة لأهالي القرى الأكثر احتياجًا ودعم احتياجاتهم الأساسية من خدمات ومرافق وتوفير فرص عمل.

 مشيرًا إلى أنه ترأس عدة اجتماعات وجولات ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة.  

وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل فريق عمل ميداني يتكون من أعضاء وفد مجلس الوزراء المعنيين بالقطاعات والمسئولين المعنيين من المحافظة لزيارة مشروعات المبادرة على مدار يومين للوقوف ميدانيًا على الموقف التنفيذي وسبل دفع العمل لإنهائها لتحقيق حياة كريمة لأهالي القرى الأكثر احتياجًا وكلف المحافظ نائبه المهندس عمرو عبدالعال بالإشراف والمتابعة وتقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل عمل اللجنة لتقوم بعملها على أكمل وجه ومتابعة المشروعات على الطبيعة. 

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