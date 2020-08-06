العالم يهب لنجدة لبنان.. المساعدات تتدفق إلى البلد المنكوب بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.. معدات طبية مصرية لإغاثة الجرحى.. وتعهدات دولية بالمساندة والدعم

الإمارات والسعودية تقدمان مساعدات طبية ومواد إغاثية عاجلة إلى لبنان

الأردن وروسيا ترسلان مستشفيات ميدانية لإغاثة جرحى انفجار بيروت

بريطانيا تتعهد بمساعدات بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني للبنان

هولندا ترسل عشرات من عمال الإغاثة إلى لبنان











سارعت الدول العربية وعديد من دول العالم إلى مد يد العون للبنان في محاولة للتخفيف من آثار الدمار والخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت الضخم، الذي خلف حى الآن أكثر من 137 قتيلًا وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين.









وأقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة مساعدات عاجلة تتضمن كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.



















وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا بالرئيس اللبنانى ميشيل عون، أكد فيه تضامن مصر حكومة وشعبًا مع الأشقاء فى دولة لبنان، والاستعداد لتسخير جميع الإمكانيات لمساعدة ودعم لبنان فى محنتها.









وبحسب قناة "سكاي نيوز"، وجه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الانفجار.









وأكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استعداداتها لتوفير المساعدات وإرسالها على وجه السرعة إلى بيروت، عبر طائرة مساعدات تغادر في وقت لاحق، وتحمل الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية للمتأثرين.









كما أمر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإرسال رحلة مساعدات طارئة إلى بيروت، بعد الانفجار المميت.









وأقلعت طائرة "747 جامبو" من دبي، الأربعاء، حاملة ما يقرب من 30 طنا من مواد الإغاثة، بما في ذلك مجموعات من لوازم علاج الصدمات، والإمدادات الجراحية، ومعدات الحماية الشخصية (PPE)، التي تقدمها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، من مستودعاتهم في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي.









ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الأربعاء، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان لمواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت.









ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عزم المملكة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة، وذلك بتوجيهات من الملك سلمان.









ووجه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، "على وجه السرعة بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني، والمساهمة في إسعاف الجرحى والمصابين". وأمر سعيد بمعالجة مائة جريح من المصابين من جراء الانفجار في المستشفيات التونسية.









وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أيضا، بإرسال مساعدات إلى لبنان، حيث تنطلق من الجزائر 4 طائرات محملة بأطقم من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية، والمواد الطبية والصيدلانية، والمواد الغذائية، والخيام والأغطية، وغيرها. كما ستبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الانفجار.









من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الكويتي فتح جسر جوي لمساعدة لبنان، لإرسال المواد الطبية وسيارات الإسعاف والمواد التي طلبها الصليب الأحمر اللبناني.









وأمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان، مؤكدًا أنه سيضم جميع الاختصاصات والطواقم الطبية، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، ومساندة الأشقاء في لبنان.









أرسلت الحكومة العراقية أمس، طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان، تعبيرًا عن تضامنها مع الحكومة والشعب اللبنانيين.











وورد في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن «رئيس الحكومة أبلغ نظيره اللبناني حسان دياب خلال اتصال هاتفي، بأن العراق لن يتأخر عن الوقوف مع لبنان في هذه المحنة، وأن الحكومة العراقية قررت إرسال طائرة محملة بالمساعدات الطبية العاجلة تعبيرًا عن مشاركة اللبنانيين مصابهم».









من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد بلاده لتقديم المساعدة للبنان، معربًا عن أسفه لهذا الحادث الذي أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف من المواطنين، وأوضح أن بلاده تمتلك علاقة جيدة جدًا من لبنان وشعبه، ولديها الاستعداد الكامل لمساعدة لبنان.









بدوره، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس، أن فرنسا تعتزم إرسال طائرة مساعدة إنسانية ثالثة إلى بيروت. وقال لودريان لقناة «ال سي آي» الفرنسية إن الطائرات ستغادر إلى بيروت محملة بفرق عاملين طبيين جاهزين للعمل على الفور ومعدات تزن 25 طنًا وفرق أمنية من وزارة الداخلية وعناصر إطفاء.









وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، بتقديم مساعدات عاجلة للبنان. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في بيان أن «ألمانيا تقف في هذه الساعات الصعبة إلى جانب لبنان» معربة عن استعداد برلين لتقديم المساعدات العاجلة لبيروت.









وقال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب إنه أعرب لرئيس وزراء لبنان حسان دياب عن استعداد لندن لتقديم مساعدات طبية للبنان ومساعدته في جهود الإنقاذ والبحث عن مفقودي انفجار بيروت.











وصرح الوزير البريطاني بأن حزمة المساعدات العاجلة تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه إسترليني.









وأعلنت السلطات الهولندية أنها أرسلت 67 عامل إغاثة إلى بيروت من بينهم أطباء ورجال شرطة ورجال إطفاء.











وستقوم جمهورية التشيك بإرسال 36 منقذًا بينهم مدربون للكلاب للبحث عن العالقين تحت الركام.









كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن قرارها بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان تضم مستشفى ميدانيًا وأطباء.











ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصادر في وزارة الطوارئ الروسية قولها إن 5 طائرات نقل ضخمة ستتجه إلى بيروت حاملة مساعدات إنسانية ومعدات خاصة بإزالة آثار كارثة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.











وقالت الوكالة إن الطائرات ستنقل مستشفى ميدانيًا وأطباء.