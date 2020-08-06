حقيقة لقاء ماكرون بوفد من حزب الله اللبناني

ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن لقاء جمع بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يزور بيروت حاليا في أعقاب إنفجار مرفأ بيروت بوفد من حزب الله اللبناني وهو الأمر الذي تم نفيه جملة وتفصيلا.









وأكد صحيفة "النهار" اللبنانية ان ماتردد بشأن لقاء وفد من حزب الله مع ماكرون بقصير بعبدا شائعات لا اساس لها من الصحة علي الإطلاق، مرجحة أن من المرجّح أن يتم اللقاء عصرًا في قصر الصنوبر.

من جهتها، ذكرت قناة "الجديد" أنّ وفدًا من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الصنوبر ببيروت.





جدير بالذكر ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل صباح اليوم الي العاصمة اللبنانية المنكوبة " بيروت" بعد مرور 3 ايام علي تفجير مرفأ بيروت كأول رئيس يزور العاصمة اللبنانية حيث إلتقي بالرئيس اللبناني ميشيل عون الذي كان في إستقباله بمطار بيروت الدولي.





وأكد ماكرون خلال لقائه عون أنه سيعمل علي ترتيب مزيدا من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان قريبا ولبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها