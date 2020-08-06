AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إلغاء مشاهدها.. ليندا: تم استغلالي لنجاح الكليب ثم حذفي لإثارة الجدل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:51 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
بعد أن قام المنتج نصر محروس بعمل نسخة جديدة من كليب " ضارب عليوي" للمطرب مصطفى شوقي بدون الراقصة ليندا،
 
وهو ما آثار مضايقتها وأكدت أن هذا الأمر حدث بدون علمها ولكنه عبارة عن استغلال لنجاح الكليب ثم حذف مشاهدها لإثارة الجدل الذي وصلت عدد مشاهداته لأكثر من 2 مليون مشاهدة ونجح نجاحًا كبيراَ بها حتى أنه أصبح على موقع البحث الشهير جوجل باسم الراقصة ليندا. 


وقالت ليندا "في البداية طلب المنتج نصر محروس أن أقوم بإرسال صور لـ 4 بدل رقص لاستخدامهم في الكليب لكنني رفضت أن أقوم بعمل الكليب ببدل الرقص لأنني سأدخل بيوت أسر مصرية ولا أريد أن يتم التركيز على جسدي ولكن طلبت أن تكون الملابس طويلة ليتم التركيز علي مضمون الأغنية وأدائي وليس على ملابسي. 

وهنا أرسل لي الاستايلست فيكتور محروس بعض صور للملابس كمثال للبس الذي يريده والتي سأقوم بارتدائها في الكليب. 

ورغم رفضي ولكنه أصر لذلك وافقت أن تكون كذلك ولكن نقوم بإبعاد الكاميرا والتقاط الصورة من بعيد، وكل هذا الكلام مثبت من خلال الرسائل المتبادلة بيننا".


 وأكدت ليندا أن ملابس الكليب كاملة كانت من تصميم ستايلست الكليب فيكتور محروس (نجل المنتج نصر محروس )، وأن حركات الكليب كانت بموافقة نصر محروس الذي أخرج الكليب، ولم تتدخل ليندا في أي شيء إلا بموافقة المنتج والمخرج نصر محروس، وانها فوجئت عقب ذلك بما حدث.

ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية مصرية خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أصولها مصرية، أبيها مصري الجنسية، تعشق المزيكا والأغاني المصرية وهو السبب في عشقها للرقص الشرقي

واختتمت ليندا حديثها بأنها غاضبة ليس لحذف مشاهدها من الكليب او اعادة عرضه بدونها ولكنها حزينه لكونها قد ظلمت في هذا الأمر وان الحقائق تبدلت ، وتساءلت ماذا كان سيحدث اسوأ من ذلك اذا وافقت المنتج والمخرج نصر محروس وارتدت الملابس التي كان يرديها ان ترتديها في بادئ الأمر  .


كما أن الأغنية حققت فى ثلاثة أيام 2 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، واحتفل مصطفى بنجاح الأغنية عبر صفحته على فيسبوك. 

يذكر أن مصطفى شوقي حقق شهرة واسعة خلال سنة 2019 عقب طرح أغنية "ملطشة القلوب" من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، توزيع رامي سمير وإنتاج وإخراج نصر محروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى لـ صدى البلد: أختار المخرج ومدير التصوير في أعمال البطولة المطلقة

مصطفى شوقي يتعاون مع صابر كمال في أغنية جديدة بعنوان ضارب عِلّيوي

مصطفى شوقي يطرح "ضارب عليوي" أول أيام العيد

مصطفى شوقى وخطوة نجاح جديدة

مصطفى شوقي يطرح كليب أغنية ضارب عليوي "فيديو"

ضارب عليوي لـ مصطفى شوقي تحقق مليون ونصف مشاهدة .. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. حقيقة عرض الأهلي لـ موليكا.. تكريم الأطباء في افتتاح الدوري

حكم تأخر الأم في توزيع الميراث على الأبناء بعد وفاة الأب .. الإفتاء تجيب

إصابات كورونا في الكويت تتجاوز حاجز الـ 70 ألف حالة

أخبار الحوادث.. سقوط طائرة خاصة بمطار الجونة.. ضبط المتحرشين بالإعلامية ريهام سعيد

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة .. اليوم

AdvertisementS

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

حوار| دون سامرز رئيس عمليات شركة «فينترسال ديا» الجديدة: مصر عصب قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.. ومن أفضل 5 شركاء لنا بالعالم.. ونملك خططا طموحة للاستثمار بها

السيسى يوجه بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٦-٨-٢٠٢٠

إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي على أحدث كراكات قناة السويس وأضخمها في الشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اورلاندو بلوم يفسد لايف كاتي بيري مع جمهورها بهذه الطريقة ..صور

طريقة عمل التونة.. 3 وصفات مغذية وموفرة

الشيكولاتة تسبب سرطان الأمعاء.. دراسة تكشف السر