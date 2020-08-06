بسبب الراقصة.. مصطفى شوقي يطرح نسخة جديدة من «ضارب عليوي»

طرح المطرب مصطفى شوقى، نسخة جديدة من أغنية "ضارب عليوى"؛ وذلك بعد موجة من الانتقادات التي وجهت للأغنية؛ بسبب ظهور الراقصة معه، وهو الأمر الذي دفع صناع الأغنية ومنتجها نصر محروس إلى إعادة طرح الأغنية بنسخة جديد بدون الراقصة.

الأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، هندسة صوتية هاني محروس، وإنتاج فري ميوزيك نصر محروس.





كما أن الأغنية حققت فى ثلاثة أيام 2 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، واحتفل مصطفى بنجاح الاغنية عبر صفحته على فيسبوك.



