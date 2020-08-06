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فن

بسبب الراقصة.. مصطفى شوقي يطرح نسخة جديدة من «ضارب عليوي»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:45 ص
مصطفى شوقى أغنية
مصطفى شوقى أغنية ضارب عليوى
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أحمد إبراهيم
طرح المطرب مصطفى شوقى، نسخة جديدة من أغنية "ضارب عليوى"؛ وذلك بعد موجة من الانتقادات التي وجهت للأغنية؛ بسبب ظهور الراقصة معه، وهو الأمر الذي دفع صناع الأغنية ومنتجها نصر محروس إلى إعادة طرح الأغنية بنسخة جديد بدون الراقصة.
 
الأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، هندسة صوتية هاني محروس، وإنتاج فري ميوزيك نصر محروس.

كما أن الأغنية حققت فى ثلاثة أيام 2 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، واحتفل مصطفى بنجاح الاغنية عبر صفحته على فيسبوك. 

يذكر أن مصطفى شوقي حقق شهرة واسعة خلال سنة 2019 عقب طرح أغنية "ملطشة القلوب" من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، توزيع رامي سمير وإنتاج وإخراج نصر محروس.

💥 نسخة جديدة من ڤيديو كليب #ضارب_عليوي ☝ لـ #مصطفى_شوقي .. من #فري_ميوزيك #نصر_محروس

تم النشر بواسطة ‏‎Mostafa Shawky‎‏ في الأربعاء، ٥ أغسطس ٢٠٢٠
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