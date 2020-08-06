ننشر أسماء أوائل شهادة الثانوية العامة بأسوان .. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان أسماء أوائل شهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2019/ 2020 .
وقد قدم الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التهنئة لأبنائه الطلبة والطالبات المتفوقين من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى على مستوى الإدارات التعليمية بشعبها المختلفة العلمية والرياضية والأدبية ، وأيضًا التهنئة موصولة لجميع الناجحين في الثانوية العامة .
كما قدم السيد الفيومى تهنئته أيضًا لأولياء أمور الطلاب لما قدموه من جهود متواصلة على مدار العام وتقديم الغالى والنفيس .
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وأكد الفيومى أيضًا على دور أولياء الأمور فى تهيئة المناخ المناسب والمساندة المستمرة لرعاية أبنائهم ليحققوا هذه المراكز المتقدمة من التفوق الباهر والمتميز .
وأوضح الدكتور السيد الفيومى بأن أوائل شعبة العلمى علوم وصلوا إلى 14 طالبًا وطالبة والذين حصلوا على درجات علمية تراوحت ما بين 409 درجات إلى 408 درجات ، فيما بلغ أوائل شعبة العلمى رياضة 10 طلاب والذين حصلوا على درجات علمية تراوحت ما بين 405,5 إلى 401,5 درجة، بينما وصل إجمالى أوائل الشعبة الأدبية إلى 10 طلاب والذين تراوحت درجاتهم العلمية ما بين 404 إلى 402 درجة.
وقد قدم الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التهنئة لأبنائه الطلبة والطالبات المتفوقين من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى على مستوى الإدارات التعليمية بشعبها المختلفة العلمية والرياضية والأدبية ، وأيضًا التهنئة موصولة لجميع الناجحين في الثانوية العامة .
كما قدم السيد الفيومى تهنئته أيضًا لأولياء أمور الطلاب لما قدموه من جهود متواصلة على مدار العام وتقديم الغالى والنفيس .
وأقرأ أيضًا :
الحمد لله تمت بنجاح.. ماذا قال طلاب الثانوية بعد انتهاء امتحان آخر مادة
وأكد الفيومى أيضًا على دور أولياء الأمور فى تهيئة المناخ المناسب والمساندة المستمرة لرعاية أبنائهم ليحققوا هذه المراكز المتقدمة من التفوق الباهر والمتميز .
وأوضح الدكتور السيد الفيومى بأن أوائل شعبة العلمى علوم وصلوا إلى 14 طالبًا وطالبة والذين حصلوا على درجات علمية تراوحت ما بين 409 درجات إلى 408 درجات ، فيما بلغ أوائل شعبة العلمى رياضة 10 طلاب والذين حصلوا على درجات علمية تراوحت ما بين 405,5 إلى 401,5 درجة، بينما وصل إجمالى أوائل الشعبة الأدبية إلى 10 طلاب والذين تراوحت درجاتهم العلمية ما بين 404 إلى 402 درجة.